El palito de Figal a Miguel Ángel Russo tras la polémica en Central-Boca: "¿No lo vieron? El técnico de ellos..."

El Rosario Central-Boca tuvo toda la pica y la repercusión posterior de un clásico. Entre miles de protestas que hubo durante el partido, la expulsión de Miguel Ángel Russo provocó uno de los cortes más largos del partido. Luego del encuentro, los jugadores canallas protestaron por el tiempo que añadió Ariel Penel, pero Nicolás Figal aseguró que la decisión estuvo bien y le dejó un palo al entrenador local.

El defensor y autor del empate agónico se mostró en desacuerdo con el enojo de Central, ya que fue el conjunto de Arroyito el que demoró el juego en varias ocasiones. Una de ellas fue la roja a Russo, quien tardó casi tres minutos en salir de la cancha. El DT protestó en la línea de cal, increpó a Penel y volvió a hacerlo en mitad de cancha, mientras auxiliares y jugadores intentaban separarlo del referí.

"Para mí estuvo perfecto el árbitro, el segundo tiempo casi no se jugó. ¿No lo vieron? El técnico de ellos entró, no se jugó... Pero no quiero entrar en eso. Nos llevamos un punto importante", disparó Figal al ser consultado por los 10 minutos que añadió el árbitro.

Pese a que Russo tuvo un paso por Boca tan reciente como en 2021, el DT y el defensor xeneize no compartieron vestuario en el club de la Ribera. Miguel fue despedido en agosto de 2021, mientras que el ex Independiente llegó a Brandsen 805 en enero de 2022.

La fuerte frase de Russo sobre el arbitraje de Central-Boca: "Muy grosero"

Por su parte, el entrenador de Rosario Central aseguró que su enojo fue por un claro error de Penel, quien validó uno de los dos cambios que tenía preparado el Canalla y dilapidó una ventana: "La reacción está mal, pero es muy grosera. Vos te podés equivocar, pero esta es muy grosera. MIrá que yo no discuto del arbitraje ni nada, pero esto sí es muy grosero".

Luego, Russo concluyó: "Es muy simple, hay dos jugadores, le pedís los dos cambios. Regalar una ventana es muchísimo en el fútbol argentino". Al igual que su DT, todo Rosario Central terminó muy caliente con el desempeño del referí.