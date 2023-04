La llamativa frase de Gago sobre la gran polémica en Independiente-Racing: "Si te digo que veo penal…"

Fernando Gago, entrenador de Racing, aseguró que su equipo salió con "la intención de ganar", reconoció que hubo falencias en el empate ante Independiente pero al momento de hablar de la jugada polémica del encuentro lanzó una llamativa frase. El DT, que expresó no querer hablar del arbitraje, fue consultado al respecto y fue muy sincero: "No la vi todavía".

"Te soy sincero, no la ví. Y si te digo que veo penal desde mi posición soy un mentiroso. Cuando la vea...", agregó el entrenador que no quiso entrar en polémicas por la falta que Yael Falcón Pérez cobró cuando el Rojo ganaba el encuentro. Además, explicó que no cree que hayan entrados dormidos y se refirió a la jugada del gol de Martín Cauteruccio.

"Perdimos un duelo individual donde unos de ellos elude a dos nuestros. Hay un control y una definición bárbara. No creo que hayamos entrado dormidos porque en el partido estuvimos mejor en el inicio. Después del gol volvimos a tomar el dominio del juego", expresó ante los medios.

Del desarrollo del encuentro, resumió: "Entramos a la cancha con la intención de ganar. De lo planeado buscamos y encontramos alternativas, pero quizás me hubiese gustado que el equipo contara con más control en los pases y que no hubiéramos perdido la cantidad de pelotas que perdimos".

Racing, tras el empate, quedó en la décima posición con 18 puntos y en la próxima fecha recibirá a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda.