El crudo relato de Yael Pérez Falcón tras su fallo en Independiente-Racing

El empate entre Independiente y Racing quedará en la retina de los fanáticos y no justamente por el espectáculo que brindaron los futbolistas dentro del campo de juego. Tras lo sucedido en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, quien se posó en el centro de la escena fue Yael Falcón Pérez.

El árbitro quedó en el ojo en el ojo de la tormenta luego del penal que sancionó para la Academia cuando el Rojo se encontraba en ventaja en el marcador gracias al gol de Martín Cauteruccio. Luego de la intervención del VAR, Matías Rojas canjeó por gol la pena máxima y decretó cifras definitivas en el tanteador.

Durante la jornada de este lunes, Falcón Pérez alzó la voz y contó el difícil momento que le tocó atravesar a su familia: "Mi madre es médica. No está acostumbrada a vivir estas cosas. Mi hijo es chico, no lo entiende, pero me duele por ella. Hay errores, todos nos equivocamos".

Más tarde, en su diálogo con los periodistas de ESPN, el colegiado se refirió al penal que cobró: "Yo no tengo duda, veo la infracción y la sanciono porque consideré que fue sobre la línea. Acá hay algo que es tácito, el empuje y sujeción son movimientos continuos".

"Cuando finaliza ese movimiento lo veo sobre la línea y en el área. La jugada transcurre en milésimas de segundos, yo la veo ahí y decidí. Donde finaliza está sobre la línea. Obviamente, es una jugada muy difícil, muy compleja, pero uno decide en campo y toma las decisiones que uno cree que son las correctas", añadió.

Sobre el trabajo de la tecnología, quien ratificó la decisión, explicó: El empujón empieza afuera y termina sobre la línea. Lo empujan sobre la línea y caen los dos adentro, yo consideré penal y lo vi limpio. Cuando yo sentencio la decisión, el VAR empieza a hacer su chequeo y me confirman el penal. Me dijeron que me quede tranquilo, que era penal y que estaba en la línea. Obviamente, cuando salí al segundo tiempo estaba tranquilo y seguro de mi trabajo".

Para finalizar, sentenció: "Lo hecho, hecho está. Si ves algo vas a salir condicionado. Todos hemos errado, he visto jugadores patear a la segunda bandeja, vi periodistas decir que Scaloni no podía ser técnico de la Selección y también criticaron a Messi. Y vi árbitros que fallaron. Todos somos seres humanos", cerró.