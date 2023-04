La contundente sentencia de Víctor Blanco sobre el polémico penal que le dieron a Racing: "A veces..."

Luego de la gran polémica que sentenció el empate entre Independiente y Racing, Víctor Blanco habló al respecto. El presidente de la Academia fue contundente en sus respuestas, expresó que el resultado fue justo y señaló el árbitro tuvo un partido "normal".

"Lo de Falcón Pérez me pareció un arbitraje normal. Es un árbitro con mucho futuro. Con Racing no nos fue muy bien en muchos partidos que nos tocó dirigir pero el ayer fue un partido normal", expresó y, al ser consultado por la bronca de los jugadores del Rojo por la falta, sentenció: "¿Sabes la bronca que teníamos nosotros cuando nos dirigió con Gimnasia?".

"No nos dio un penal y nos cobró uno en contra. A veces te toca a favor y a veces en contra. Fue un justo resultado y fue falta, no me cabe la menor duda. En ese sentido hay que ser realista, la falta existió. Me parece que el empate fue justo", cerró el titular de la entidad de Avellaneda.

Yael Falcón Pérez, quien quedó en el ojo de la tormenta tras sancionar un penal para Racing en el clásico de Avellaneda que generó polémicas, ratificó su decisión y aseguró que el jugador de Independiente, Nicolás Vallejos, "termina de empujar" adentro del área al lateral Facundo Mura. "Observé eso, que empezó empujándolo afuera y termina adentro", explicó el juez del encuentro en declaraciones a TyC Sports luego de las críticas recibidas por su decisión, que fue avalada por el VAR.

En tanto, agregó: "No podemos hablar. No la vi todavía. Lo que yo observé en el campo fue eso, que empezó empujándolo afuera y terminó empujándolo adentro. Los jugadores me decían que no entendían, pero el empujón es cuando empieza y termina".