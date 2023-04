La picante respuesta del árbitro Falcón Pérez a la protesta de todo Independiente: "Ustedes no tienen la..."

El final del clásico de Avellaneda fue de los más picante del partido, teniendo en cuenta que una decisión arbitral determinó el resultado del partido, luego de que el juez Yael Falcón Pérez cobró un penal ratificado por el VAR, que parecía ser fuera del área.

Ni bien finalizó el encuentro, los futbolistas de Independiente fueron a reclamar el penal cobrado a Racing y la terna arbitral se defendió. "Si está adentro o no está adentro, el VAR la revisa con las imágenes y me lo confirma. Vos estás acá pero yo no puedo ir a ver si es o no falta porque la falta existe", señaló Falcón Pérez a un auxiliar de Zielinski.

En ese momento, los futbolista se agruparon para realizar aireados reclamos para con el árbitro a lo que el juez solo realizaba gestos para exigirles que se retiren del campo de juego.

Luego, la zona se desconcentró y solo quedó Marcone y Lazo pidiendo explicaciones. Falcón Pérez esbozó una nueva justificación al capitán del Rojo: "No tiene nada que ver donde empieza el contacto sino donde lo termina empujando". "¿No es donde empieza?", le respondió Marcone. "No", insistió el árbitro. Y el volante agregó con ironía: "¿Que?, lo empujó seis metros".

En ese momento el capitán se retiró y sólo quedó Lazo, que reclamaba el hecho de que no la haya ido a revisar. El árbitro solo le exigía: "Andá Joaquín", señalando el túnel. Cuando el defensor le dijo que lo había perjudicado, llegó la frase picante del juez: "¿De todo tenemos la culpa nosotros. Ustedes no tienen la culpa de nada, no?".

La discusión finalizó allí pero la polémica no. Declaraciones en el pospartido indican que los jugadores de Independiente siguen molestos por el fallo.