La honesta reflexión de Demichelis tras el triunfo agónico ante Newell’s: “No sé si fuimos…”

River sufrió y no tuvo su mejor versión en esta racha inquebrantable que atraviesa, pero sacó pecho y cosechó una victoria importantísima ante Newell's en Rosario. Más allá de la alegría que quedó en evidencia ante su festejo eufórico, Martín Demichelis es consciente de que fue un partido difícil y que el Millonario se llevó un triunfo que, en cuanto al desarrollo del partido, tal vez haya sido demasiado premio.

En conferencia de prensa, el entrenador riverplatense se mostró muy contento por el triunfo, pero fue cauto por el rendimiento del equipo en el Coloso Marcelo Bielsa: "Fue el gol que más grité por las circunstancias, ¿no? Un partido muy equilibrado, Newell's no había perdido acá, no le habían convertido goles. Por cómo llegó el gol, que es la forma que me gusta jugar. Un grandísimo rival, sobre todo en su campo, y un grandísimo entrenador que ya le dio una identidad al equipo", expresó sobre su festejo.

"Nosotros sabíamos que, si ganábamos acá, ibamos a salir muy, muy fortalecidos anímicamente. Lo grité yo y lo gritamos todos", cerró después sobre su inédita celebración como entrenador. Luego, Demichelis afirmó que siempre quiso ganar el partido: "Fíjense los cambios que hice: dos extremos primero, con Matías Suarez y Solari, y después Barco y Beltrán. No puse ningún volante defensivo o un defensor. Claramente, lo quería ganar. No queríamos empatar. A veces sale, a veces no. Incluso, hasta poniendo más delanteros no termina siendo más ofensivo el equipo. La intención era ganarlo", sentenció el técnico del River puntero.

Sin embargo, Demichelis dejó en claro que el Millonario no tuvo su mejor partido: "El partido iba ser larguísimo. Les dije a los chicos que es difícil aguantar nuestro ritmo todo el partido. Intentamos ganarlo. No sé si fuimos justos merecedores de la victoria, pero no nos conformábamos con el empate", afirmó.

CÓMO LO GRITARON ARMANI Y DEMICHELIS: todo River deliró con el gol agónico de Solari para el triunfazo en el Coloso por la #LigaProfesional. pic.twitter.com/Lfn4kiDQi0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2023

En charla con TyC Sports, el DT de River, que lleva ocho victorias consecutivas por el Torneo LPF, agregó: "Hoy incluso, no sé si hubiese sido justo o no, un empate hubiese estado bien o muy bien. No lo vinimos a buscar, no hubiese hecho esos cambios", concluyó.

Luego, les pidió paciencia a los hinchas, que ven como su equipo no para de ganar y se alejan de todos, incluyendo a Boca que está a 16 puntos de diferencia: "Les pido que hay que ser cautos. No hay ningún campeón con 30 puntos y falta mucho. No es demagogia, la temporada tiene 27 partidos, es muy larga", explicó. Demichelis aseguró que este es "el River de la gente", que recibirá a Sporting Cristal de Perú este miércoles por la segunda fecha de la Copa Libertadores.