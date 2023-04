La firme sentencia de Heinze pese a la derrota agónica ante River: “Newell’s jugó…”

River sigue imparable y obtuvo una victoria de esas que, al final del campeonato, puede valer mucho más que tres puntos. En Rosario, el Millonario venció a Newell's en la última jugada del partido. Molesto por la forma en la que se dio la derrota, Gabriel Heinze aseguró que la Lepra mereció mucho más que su primera caída como local en el Torneo LPF.

En conferencia de prensa, el Gringo, que no termina de hacer pie como entrenador en el club de sus amores, dejó una tajante sentencia sobre el desarrollo del partido. Al ser consultado si sentía que su equipo se le había plantado cara a cara al líder del campeonato, el DT no dudó: "Newell's no le jugó de igual a igual a River, jugó mucho mejor que River", disparó.

"Jugó mejor en muchos pasajes del juego. Son partidos que se necesitan el 100% de los jugadores, eso nosotros lo tenemos claro. Enfrentamos a un gran rival, con individualidades muy buenas. Nosotros dimos todo lo que teníamos y tratamos de, si podíamos, robarle la pelota y jugar", expresó después.

Por otra parte, Heinze explicó el partido desde la última jugada, decisiva para el resultado final: "Se hizo todo,el partido se explica en una jugada en la que salieron rápido. Son cosas que pasan en este deporte. No estoy enojado, estoy triste porque esto es parte del fútbol. Estas cosas yo ya las viví", explicó.

Tras ganarle a Racing, Newell's sufrió su primera derrota como local en el certamen. El próximo compromiso de la Lepra será este martes por Copa Sudamericana, cuando reciba a Blooming de Bolivia a las 19:30.