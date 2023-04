El sincericidio de Flavio Azzaro tras la polémica en Independiente-Racing: “El árbitro pitó todo para…”

Racing desaprovechó el mal momento de Independiente y no pudo ganar en un clásico de Avellaneda en el que la presión era suya. No solo que no jugó bien, sino que llegó al empate mediante una polémica decisión de Yael Falcón Pérez que terminó en penal y gol de Matías Rojas. Así como en el Rojo quedaron muy calientes con el fallo, Flavio Azzaro reconoció que el árbitro perjudicó al rival.

En un video que subió minutos después del partido, el periodista hincha de la Academia expresó su decepción por el resultado que cosechó su equipo en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini: "Racing no estuvo a la altura. Si perdía, era tremendo porque hubiese significado un retroceso abismal en lo que se viene viviendo en los últimos tiempos. Lo que más me duele y prevalece es saber que, si Independiente perdía, también era tremendo. Los pisabas, los dejabas en el fondo del mar [...] Estaba en tu agenda la chance de ser el que aprete el botón. Racing no estuvo a la altura de apretar el botón", sentenció.

"Con Racing metido atrás, sin querer atacar, haciendo tiempo... aun así, a Independiente no se les caían las ideas", analizó después Azzaro en su canal de YouTube. Además, agregó: "Hay dos formas de encarar esto. Una es que Racing juega por Libertadores este jueves e Independiente va a seguir en su pelea por no descender. Pero yo tengo que venir a decir lo que siento, que es que me duele que Racing no haya ganado. Me duele la forma".

El último tema que tocó en el video-reacción al clásico fue el arbitraje de Falcón Pérez: "Evidentemente, surtió efecto lo que hablamos del árbitro en la previa. El árbitro dirigió condicionado, sabía perfectamente lo que se había especulado. Si pitaba para el lado de Independiente, iba a quedar como empleado del presidente de Independiente, y pitó todo para Racing", expresó sin tapujos.

"Dale, nosotros sabemos cómo era la historia. Si echaba a uno de Independiente, se le prendía fuego la cancha. En el entretiempo gritaban 'vamos a matar a un referí', los jugadores vieron la jugada por televisión y fueron a comerlo vivo. Para el árbitro, lo mejor que podía pasar era que en el segundo tiempo no sucediera nada y listo. Está clarísimo... yo creo que el penal es dudoso, hay una cámara que me demuestra que pudo haber sido adentro... ¿No ir a verla? Andá y mirala, eso sí, loco. Si el VAR te dice es adentro, andá y mirala. Si te podés sacar la duda [...] Para mí, no era para cobrarlo", explayó Azzaro.

Por último, el periodista concluyó el video con un exabrupto: "Los clásicos se juegan en la previa, durante y después. ¿Ustedes, hinchas de Independiente, no hubiesen dicho nada si el árbitro era empleado de un restaurante de Víctor Blanco? ¿No hubiesen dicho nada? Me parece que sí, ¿no? Yo vi muchas veces en la que a Racing lo cagaron contra Independiente, muchísimas [...] Después van a decir que 'no, no, el poder de Blanco en AFA'... chupala, ¿qué queres que te diga, Rojo?".