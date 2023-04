La trascendental decisión que tomó Independiente con la propuesta de “salvataje” de Santi Maratea

Independiente vive una profunda crisis, agravada este martes cuando Fabián Doman renunció a la presidencia de la institución en el medio de las millonarias deudas que debe afrontar el equipo. En ese contexto de caos, el influencer Santi Maratea sorprendió al proponer liderar una colecta de fondos a través de las redes para que los hinchas contribuyan a sanear las urgencias económicas.

"Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios, que pagan 4 mil pesos por mes. Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos), llegás a juntar 20 millones de dólares y pagas toda la deuda, beso", tuiteó días atrás.

Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4mil pesos) llegas a juntar 20millones de dólares y pagas toda la deuda beso — santumaratea (@santumaratea1) April 11, 2023

Tras la enorme repercusión que tuvo la propuesta y luego de una serie de chicanas por parte de hinchas de Racing, ahora se confirmó que la dirigencia planea aceptar la sugerencia de Maratea e instrumentar los medios necesarios para recibir los fondos.

"Santi Maratea tuvo esta idea de juntar dinero y eso nos va a ayudar. Hay que instrumentarlo, tiene un proceso que lleva tiempo. (Juan) Marconi está en diálogo con Maratea. Es iniciativa de Santiago. No sabía de su existencia, pero es muy exitoso en lo que hace”, expresó el actual presidente, Néstor Grindetti.

“Estamos armando un fideicomiso para ofrecer colocar dinero y que nosotros podamos contar para ir a México y pagar la deuda que tenemos. Independiente va a estar mejor, no me cabe ninguna duda”, cerró el nuevo mandamás del club. Ahora solo resta analizar el formato de la recepción de los fondos para no tener trabas impositivas.