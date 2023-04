Qué dijo Lewandowski sobre la posibilidad de que Messi vuelva al Barcelona: "No sé qué pasará, pero espero que..."

La tensión en su relación pareciera haber quedado atrás. Luego de sus frases sobre el Balón de Oro y el encontronazo en la fase de grupos de Qatar 2022, Robert Lewandowski le tiró una pared a Lionel Messi y aseguró que le ilusiona la idea de que la Pulga regrese al Barcelona en junio y poder compartir cancha juntos.

El 9 polaco estuvo en la presentación de un libro y respondió varias preguntas sobre la actualidad culé en una rueda de prensa. Allí, fue consultado por la posibilidad de que el máximo ídolo blaugrana vuelva al club y así compartir delantera con el astro argentino: "Messi pertenece al Barça y si vuelve será algo increíble", sentenció.

Dados los antecedentes, la respuesta de Lewandowski sorprendió, pero ahondó en su deseo de jugar con Messi: "Sabemos que su lugar es aquí en Barcelona. No sé lo que pasará, pero espero que la próxima temporada podamos jugar juntos", expresó.

El primer encontronazo mediático entre el rosarino y el ex Bayern Munich llegó con motivo del Balón de Oro 2021. Dicho galardón quedó para el 10 de la Selección argentina, quien le pidió a France Football que reconociera al polaco por su tremenda temporada en 2020, año en el que no se entregó el premio. Aunque agradeció las palabras, Lewandowski aseguró que no eran genuinas: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías", disparó en una entrevista con Moc Futbolu.

En la previa al encuentro entre Argentina y Polonia por la última fecha del grupo C en el Mundial, el ex Borussia Dortmund negó haber dicho esas palabras. Durante el encuentro, el capitán polaco quiso saludar en varias ocasiones a su par argentino, pero este casi que no atendió a lo que le decía su rival.

Con su futuro en el aire, varios se ilusionan con tener a Messi a partir de junio. La situación económica y judicial del Barcelona no es sencilla, pero Lewandowski ya le tiró el primer guiño de su parte a la Pulga.