Los 4 candidatos a DT de Independiente tras el “no” de Repetto y los dos que se autopostularon

En medio de la crisis por la que atravesaba Independiente, la única certeza que manejaba la dirigencia era la contratación del nuevo entrenador, Pablo Repetto. Sin embargo, la sorpresiva renuncia de Fabián Doman a la presidencia del club agravó la situación y no solo dejó a la institución sin su cabeza, sino también motivó la marcha atrás del DT uruguayo.

A las socias, socios e hinchas de Independiente pic.twitter.com/WwPBHHxGtR — Fabián Doman (@fabdoman) April 11, 2023

El extécnico de Nacional le había dado el sí al director deportivo Pablo Cavallero a primera hora de la tarde de este martes. Sin embargo, tras conocerse la noticia, lo pensó dos veces y terminó echando por tierra el acuerdo que ya estaba cerrado. Ahora, la pata futbolística de la gestión se encarga de la búsqueda de un reemplazante de Leandro Stillitano, mientras la pata institucional revisa quién asume como presidente y cuáles son los pasos a seguir.

Repetto se bajó tras la renuncia de Doman.

El responsable de comunicar la medida de Repetto en TyC Sports fue el periodista Germán Alcain del programa Presión Alta. El responsable también de dar los primeros nombres que se filtran desde el club en los cuales estaría interesada la dirigencia. Se trata de Gustavo Munúa, Gallego Méndez, Diego Flores y Pablo Lavallén.

El primero viene de dirigir Unión de Santa Fe, cargo en el que estuvo hasta este mes. El segundo, menos probable, tendría todo arreglado para dirigir al Tatengue tras la salida del anterior. Flores, por su parte, fue recientemente despedido en Godoy Cruz. Lavallén, por último, acaba de desvincularse del Melgar peruano.

Por otro lado, también se reflotaron dos nombres de ex Independiente que se autopostularon en medio de la búsqueda que encaró el club desde hace un mes. El primero es el de Jorge Burruchaga, ídolo del club quien había manifestado: "Estoy dispuesto si me llaman". El otro es Omar De Felippe, quien había expresado: "No me llamaron, pero si me llaman voy, ¿cómo no voy a ir?".