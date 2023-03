Mensaje para la dirigencia: el ex DT de Independiente que se postuló para reemplazar a Stillitano

Tras la salida de Leandro Stillitano en Independiente, la dirigencia encabezada por Fabián Doman acelera la búsqueda de un entrenador y se genera una danza de nombres que tienen distintos perfiles entre sí. Ante la caída de Holan, Martino y Guede; el que se postuló esta vez es el exentrenador del "Rojo", Omar de Felippe.

El entrenador dirigió a Independiente durante la estadía del club en la B Nacional, entre agosto del 2013 y julio de 2014. Fue el técnico que le devolvió la categoría a la institución. En una entrevista con la señal de TNT Sports, el técnico confesó: "No me llamaron, pero si me llaman voy, ¿cómo no voy a ir?".

De Felippe, con último paso en Platense.

Después brindó declaraciones al programa radial Doble Amarilla, de D Sports Radio, donde confirmó su deseo de asumir en el Rojo: "Me seduce, no le tengo miedo. No estoy ansioso, creo que los dirigentes tomarán su decisión, analizarán qué les conviene. No necesariamente me tiene que llamar a mí. Mi representante no sé si habló, pero está al tanto. Veo que están manejando otras ofertas, yo tuve otros ofrecimientos".

Sin embargo, y a pesar de querer trabajar nuevamente en Independiente, no se considera un técnico con "espalda". "El pasado y conocer el club te da un desenvolvimiento distinto, pero no creo que pueda tener espalda o no me la quiero creer. A cualquier club que vayas la espalda te dura dos partidos no más", señaló.

De Felippe, de 60 años, se encuentra sin club tras su último paso por Platense, donde asumió en mayo del año pasado y saliò en noviembre, tras 34 partidos, con siete victorias, 14 empates y 13 derrotas.