La explicación de TN del grosero error viral al anunciar la derrota de Boca ante Fortaleza: “Se tomó una medida disciplinaria con…”

Durante la mañana de este viernes se vivió una inesperada situación en la TV argentina. En el canal de noticias TN se disponían a repasar los títulos de la jornada cuando, al llegar a la parte deportiva, se produjo un grosero error en vivo, el cual no tardó mucho en volverse viral a través de las redes.

Al momento de hablar sobre lo que fue la dura derrota de Boca en condición de visitante, donde con un equipo compuesto por varios suplentes cayó 4-2 ante Fortaleza por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, en el videograph se pudo leer la guaranga frase: “A Boca se lo garch… en Brasil”.Mirá el video

La periodista Roxy Vázquez, que estaba leyendo los títulos, se quedó muda al llegar a ese renglón del texto, sin poder creer lo que estaba saliendo al aire. Dos horas y media después, por la misma vía, los conductores del ciclo pidieron las disculpas correspondientes del caso.

Para comenzar, la mujer manifestó: "Tenemos que contar que hoy, durante la lectura de los títulos de las siete de la mañana que justamente me tocaban a mí, hubo un texto inapropiado. Salió al aire escrito, pero no salió mi voz al aire contándolo. Esto no tiene nada que ver con la política de TN".

Posteriormente Sergio Lapegüe, su compañero en el noticiero, tomó la posta: "Fue una broma interna que no debería haber salido nunca al aire. Esto tiene que ver un poco con el folclore del fútbol, ustedes lo entienden. Fue un error, no tendría que haber salido nunca al aire y ya ha sido tomada una medida disciplinaria a esa persona que ha querido hacer un chiste de mal gusto".

"Nosotros estamos poniendo la cara, haciendo el noticiero todos los días y tratando de ponerle siempre buena onda. Obviamente Roxy no lo leyó porque sabía que había un error, evidentemente", añadió el periodista sobre lo ocurrido durante el resumen del partido de Boca por Copa Sudamericana.

Para finalizar, antes de ir al corte, Vázquez sentenció: "Es una aclaración y corresponde que pidamos disculpas en nombre de todo este equipo que siempre lo que trata es llevarte la mejor información. Fue un error y pedimos disculpas".