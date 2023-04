La advertencia de Monzón a la dirigencia tras el empate de Independiente ante San Lorenzo: “Es difícil cuando…”

Independiente se llevó un punto de oro del Nuevo Gasómetro. Con 10 hombres sobre el final y mucho sufrimiento, el Rojo aguantó los ataques de San Lorenzo y Pedro Monzón sumó más confianza en su primer partido en el cargo. Sin embargo, no se vio muy contento ante la incertidumbre sobre su posición en el club.

En conferencia de prensa, el Moncho, que debutó como interino por Copa Argentina y ahora se estrenó en el Torneo LPF, se mostró conforme con el rendimiento y el esfuerzo de sus dirigidos. No obstante, aseguró que no es fácil trabajar mientras no llega la ratificación en el cargo: "Se valora el punto de hoy si ganamos de local. Es díficil planificar la semana cuando no sabes cuantos días más vas a estar, yo sé que el lunes estaré al frente del equipo y esperemos dirigir contra Estudiantes", afirmó.

Durante la semana, el presidente del Rojo, Fabián Doman, expresó que los hinchas le piden por la continuidad del exdefensor y soltó que "irán viendo" la situación del DT. Por eso, Monzón está en un limbo entre ser interino o ser DT de la Primera, algo que lo ilusiona: "Me gustaría seguir, yo estoy a disposición. No me voy a enojar si viene otro DT, porque todos quieren trabajar en este club, que es el más grande del mundo. Le pido a Dios que al próximo entrenador que venga le vaya bien porque soy hincha de Independiente", aclaró.

Más allá de la importancia del punto obtenido, Independiente sigue sin levantar cabeza. El Rey de Copas sumó su octavo partido sin ganar por el campeonato local, ya que su única victoria fue en el debut ante Talleres de Córdoba. Con esa mala racha, el Rojo suma nueve puntos en nueve jornadas y está a solo cuatro unidades del último puesto.

El próximo partido de Independiente será ante Estudiantes en Avellaneda. Luego, visitará a Rosario Central y recibirá a Racing en la fecha número 12. ¿Será con Monzón en el banco de suplentes?