Enzo Fernández reveló qué le pidió Messi segundos antes de su golazo a México: "Me dijo que me..."

El mediocampista del Chelsea Enzo Fernández habló por primera vez tras la coronación de la Selección Argentina y se refirió al capitán del equipo, Lionel Messi, por quien tiene una profunda admiración. El volante del Chelsea confesó lo que siente al hablar de él y reveló el el pedido del 10 segundos antes de su gol a México.

"Se me pone la piel de gallina. Siempre lo dije, es uno de mis ídolos", confesó el campeón del mundo en diálogo con TyC Sports, y se deshizo en elogios para con su referente: "Le agradezco cómo es como persona, conmigo y con todos. No quedan palabras para decir lo que hace nosotros y por los argentinos también".

Además, se refirió a la consideración que tiene el astro argentino sobre él, al asegurar que "cada vez que le preguntaron sobre mí me alabó para bien. Siempre se lo agredecí. En los amistosos previo al mundial también habló bien de mí y de Thiago (Almada)".

En otro pasaje de la entrevista, contó qué le dijo Messi antes del gol que le convirtió a México el 26 de noviembre en el estadio Lusail. "Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo viste que te dije, hijo de p... .

"Fue muy emocionante. Además, me felicitaron todos, estábamos muy contentos. Le habíamos ganado a México y era otra cosa, todo positivo ", cerró.