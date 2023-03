La llamativa decisión final de Independiente sobre el nuevo DT tras las negativas de Guede y Zielinski

Mientras la sombra del caso Gonzalo Verón se hace cada vez más grande, Independiente tiene que resolver quién será su entrenador. El ciclo de Leandro Stilltano duró apenas ocho fechas, con una victoria, dos derrotas, cinco empates y mucho descontento de los hinchas. Por esta razón, Pedro Monzón se hizo cargo interinamente del equipo y logró una tranquila victoria por Copa Argentina. Sin embargo, la dirigencia de Fabián Doman buscó un nuevo entrenador, pero, ante la negativa de varios candidatos, decidió ratificar al Moncho.

Monzón, de la Reserva a la Primera de Independiente.

"Independiente necesita un técnico que sume puntos", había dicho el presidente del Rojo semanas atrás. El sueño de volver a contar con Ariel Holan fue imposible y tanto Pablo Guede como Ricardo Zielinski dieron el pulgar abajo. Ante este panorama y con una seguidilla de partidos fuertes a la vuelta de la esquina, el Rojo extenderá el interinato de Monzón.

En diálogo con Radio Continental, Doman aseguró: "El hincha en la calle me pide que deje a Monzón. Es muy querido en el club y por los jugadores. Hay que dejarlo trabajar tranquilo y vamos a ir viendo". De esta manera, el DT de la Reserva se hará cargo del equipo, pero el presidente no puso plazos ni aseguró que no sigan buscando a otro entrenador mientras tanto.

Pablo Guede, ex San Lorenzo, uno de los que le dijo "no" a Independiente.

Zielinski, de último paso por Nacional de Uruguay, tampoco aceptó la oferta del Rojo.

Tras el partido ante Ciudad Bolívar del último domingo, Monzón se mostró abierto a esta posibilidad que finalmente se concretó: Yo estoy dispuesto siempre a trabajar en lo que Independiente necesite y estoy feliz en la Reserva. Siempre que Independiente crea que yo le puedo ser útil, allí estaré. Si voy a estar en Primera y cuando contratan un entrenador que no sea yo, pierdo mi trabajo de Reserva... eso no me gustaría", aclaró.

Precisamente, esa fue una de las condiciones que puso el Moncho, ganador de la Libertadores e Intercontinental en 1984 con el Rojo, para ser ratificado en el banco de suplentes de Primera. Cabe destacar que el ex lateral derecho ya había dirigido al primer equipo tras la salida de Eduardo Domínguez en 2022: fue victoria por 3-0 ante Colón de Santa Fe.

De esta manera, Monzón dirigirá a un Independiente al que le urgen los resultados positivos. El flamante DT no la tendrá nada fácil, ya que debutará ante San Lorenzo, escolta del campeonato, en condición de visitante este sábado a las 19:30 horas. Luego, el Rojo recibirá a Estudiantes de La Plata y visitará a Rosario Central, antes de enfrentar dos partidos calientes: el clásico ante Racing como local y frente a River como visitante.