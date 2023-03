¿Sigue? La condición de Monzón para ser el DT de Independiente: “Les aclaré a los dirigentes que…”

Independiente le ganó a Ciudad Bolívar y consiguió un poco de aire tras la destitución de Leandro Stillitano por malos resultados. Más allá de la victoria, el Rojo fue contundente e hizo pesar la diferencia de categoría ante un rival del Federal A. Por esta razón y ante la incertidumbre sobre el futuro DT, la chance de que Pedro Monzón se quede en el cargo comienza a tomar fuerza, pero el interino dejó en claro una condición para hacerlo.

En rueda de prensa desde el estadio Único de La Plata, el Moncho se refirió a la posibilidad de seguir como DT de la Primera: "Les aclaré a los dirigentes de que yo no quiero dirigir Primera y si me va mal, quedarme sin trabajo. Sabemos que eso es lo que pasa siempre", sentenció.

Luego, el finalista en Italia '90 con la Selección argentina agregó: "Yo estoy dispuesto siempre a trabajar en lo que Independiente necesite y estoy feliz en la Reserva. Siempre que Independiente crea que yo le puedo ser útil, allí estaré. Si voy a estar en Primera y cuando contratan un entrenador que no sea yo, pierdo mi trabajo de Reserva... eso no me gustaría".

Cabe recordar que, luego de la renuncia de Eduardo Domínguez y el paso al costado de Claudio Graf, Monzón dirigió un partido en la Primera del Rojo. Fue una victoria ante Colón de Santa Fe en el Torneo LPF 2022, previo al regreso de Julio César Falcioni como entrenador del Rey de Copas.

Como si fuera poco, Martín Cauteruccio, goleador de este Independiente, bancó al DT de la Reserva y pidió públicamente por su continuidad: "Quiero agradecer al cuerpo técnico, que nos dio tranquilidad. Y así pudimos desplegar el juego que mostramos hoy, a este club le quieren ganar todos. Me gustaría que se quede Monzón, pero es una decisión de la dirigencia, nosotros nos tenemos que adaptar", cerró el delantero uruguayo.