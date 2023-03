La decisión que tomó Doman con el DT de Independiente para enfrentar a San Lorenzo

Independiente pasó cómodamente a los 16avos, de final de la Copa Argentina tras golear a Ciudad de Bolívar, del Federal A, en el estadio Ciudad de La Plata, con goles de Martín Cauteruccio, Nicolás Vallejo y Matías Giménez.

La actuación del equipo convenció (jugará ante Central Córdoba o Comunicaciones en la próxima instancia) a los directivos que, según informó el diario deportivo Olé, Fabián Doman le realizó un pedido especial al Pedro Damián Monzón, quien tomó las riendas del equipo luego de la salida de Leandro Stillitano.

"La dirigencia se reunirá este lunes para evaluar proyectos y analizar a distintos entrenadores, pero Fabián Doman almorzó antes del partido con Monzón y le pidió que dirija al equipo el sábado, contra San Lorenzo. Los directivos no se quieren apresurar para tomar una decisión", cuenta el artículo escrito por el periodista Favio Verona.

Luego de la victoria, el Moncho dejó en claro que "aceptaría" quedarse pero con una condición: "Estoy a disposición del club, pero en primera los técnicos sabemos que cuando la pelota no entra estás afuera, y yo quiero seguir trabajando en Independiente. No me gustaría que después no pueda volver a las inferiores o la reserva y quedarme sin laburo".

Los nombres para suceder a Stillitano son muchos, aunque Ricardo Zielinski es quien está más cerca. Además del Ruso, Sebastián Méndez, Omar De Felippe, Pablo Lavallén, Pedro Troglio, Alexander Medina y Pablo Repetto, integran la lista de candidatos pero ninguno convence del todo. Es por eso que Monzón estará ante el Ciclón y, después, se verá.