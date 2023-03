La particular respuesta de De Paul sobre la ausencia de Papu Gómez: “Que Ale no esté es un…”

La fiesta de la Selección argentina en el Monumental fue completa. Sin embargo, hubo 25 de los 26 campeones del mundo en Qatar 2022, ya que Alejandro "Papu" Gómez no recibió el aval del Sevilla para viajar a los amistosos de la Albiceleste. Esto derivó en rumores sobre una pelea entre el volante de 35 años y los referentes del plantel, con quien tiene una estrecha relación. Luego del partido ante Panamá, Rodrigo De Paul se refirió a la ausencia de su compañero.

En una breve rueda de prensa, el mediocampista del Atlético de Madrid lamentó el hecho de que el Papu no pueda venir: "Que Ale no esté, la verdad, es un golpe porque es parte de este grupo", comenzó una de las piezas claves de la Scaloneta. Algo que llamó la atención fue el hecho de que se refirió a Gómez por su nombre de pila y no por su apodo ampliamente conocido.

Luego, De Paul, que jugó los 90 minutos ante Panamá, agregó: "Estuvo en la Copa América, en la Finalissima, fue una parte importante de la Copa del Mundo, pero bueno, Sevilla no lo dejó venir porque tiene una lesión".

Un tanto distante en sus respuestas, el ex Racing y Valencia recalcó la situación que vive el club sevillista que podría haber provocado su decisión de no prestar al Papu, que sufre una lesión en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo: "Sevilla está peleando el descenso, seguramente lo querrá tener para los últimos partidos".

Por último, De Paul aseguró que la ausencia de Gómez no lo hace menos en la gesta mundialista: "Pero bueno, obviamente esto es parte de él como de todos. Seguramente lo habrá disfrutado desde allá", cerró.