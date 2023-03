La revelación de Sandra Rossi sobre la final de Libertadores ante Boca: "La clave fue..."

El ciclo de Marcelo Gallardo en River tuvo varios protagonistas en cancha. Pity Martínez, Franco Armani, Marcelo Barovero, Juan Fernando Quintero, Lucas Alario, Julián Álvarez... El Muñeco dirigió a grandes jugadores que hicieron de su paso por Núñez el más exitoso de la historia. Sin embargo, siempre se dijo que la especialista en neurociencia del club, Sandra Rossi, fue fundamental para los logros más importantes, como el de la Copa Libertadores 2018 ante Boca.

Rossi es especialista en neurociencia y llegó a River de la mano de Gallardo en 2014.

En una charla que brindó en el SUM del River Camp, Rossi destacó los puntos claves desde lo mental para afrontar una definición sin precedentes como la que sucedió en Madrid: "Echamos mano a todas las herramientas que teníamos disponibles, pero creo que la clave fue el sentido de equipo, estábamos todos en el mismo barco allá, teníamos la orilla ahí y teníamos que remar. Cada uno de los que vivimos esa situación agarró el remo que le correspondía y remó".

Luego, la doctora agregó: "Estuvimos sincronizados, fue la final más larga del mundo. Creo que nunca más lo voy a vivir y agradezco a la vida la oportunidad de haber estado en semejante situación, fue algo histórico que marcó un hito y uno no piensa tanto en ese momento, estás en otro nivel mental”.

Además, resaltó la importancia de no perder mucho tiempo en sobrepensar eventos de la magnitud de una final de Libertadores ante el eterno rival: ""Esas sensaciones corporales que pasaban, era la brújula. Sin ponerle mucha cabeza porque nos agotábamos en el camino. Teníamos que ver de qué forma íbamos navegando. Fue clave el sentido de equipo, no nos preocupábamos mucho, no había ego”.

Tiempo atrás, Rossi explicó cuál es su función en River: "No hay nada mágico en lo que hago, son entrenamientos de la misma sintonía como si fueran de cualquier otra parte del cuerpo. Con diez sesiones ya se empiezan a notar los grandes cambios en los jugadores, y ellos lo hacen con mucha disciplina y entusiasmo", aseguró en diálogo para La Página Millonaria.