El tremendo elogio de Di María al Diablito Echeverri, el pibe de River que entrenó con la Selección: "Se lo vio..."

Desde su llegada a la Selección argentina, Lionel Scaloni siempre le dio lugar a jugadores más jóvenes en las convocatorias para que adquieran roce y experiencia con los más experimentados. Alguna vez fue el turno de los "europibes" y ahora, más allá de la presencia de Facundo Buonanotte o Máximo Perrone, fue Claudio "Diablito" Echeverri quien compartió un entrenamiento con los campeones del mundo y se llevó los elogios de Ángel Di María.

En la práctica vespertina del miércoles, la joyita de las inferiores de River e integrante de la Selección argentina Sub 17 se sumó al plantel mayor para jugar un rato con Lionel Messi y compañía. Lejos de ser tímido, el Diablito habría mostrado sus dotes que tanto revuelo causan en Núñez: "Se lo vio bastante picante a Echeverri", tiró el Fideo.

El autor del segundo gol ante Francia e ídolo de la Albiceleste aseguró que el pibe de 17 años, que todavía no debutó en la Primera de River, tiene futuro: "Se nota que tiene mucho para dar", sentenció.

Esta es una tendencia que Scaloni suele llevar a cabo en la Selección argentina. Todavía se recuerda cuando llamó a Alejandro Garnacho, quien todavía no había debutado en el Manchester United y era un desconocido para el ámbito local. Esto es algo que Di María, que lleva 15 años en el combinado nacional, destacó: "Está bueno que traigan jugadores más chicos a entrenar con nosotros. Cuando a mí me tocó esto no estaba tan bien, pero es importante para ellos vivir todo esto acá", cerró.

Por otra parte, el jugador de la Juventus avisó: "Mañana arranca todo de nuevo. El objetivo son las Eliminatorias y la Copa América del año que viene".