La importante decisión de Demichelis al confirmarse que River jugará un amistoso ante la Selección argentina

River iba a aprovechar el parate de la liga argentina por la fecha FIFA para jugar un amistoso en Salta ante la Universidad de Chile. Sin embargo, sorpresivamente este jueves se anunció que la Selección argentina enfrentará al Millonario en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Ante la proximidad de ambos partidos, Martín Demichelis tenía que tomar una importante decisión en cuanto al armado de sus equipos.

Scaloni y Demichelis estarán cara a cara: la Selección argentina enfrentará a River.

Un día después de la fiesta en el Monumental, los campeones del mundo jugarán contra River. Lionel Scaloni piensa parar un once alternativo con aquellos que no tengan minutos ante Panamá. Por el contrario, el DT del Millonario pondría toda la carne al asador en el amistoso contra la Albiceleste: "Los titulares no viajarán a Salta el sábado porque el viernes jugarán un amistoso de práctica nada menos que contra la Selección argentina", informó el periodista Germán Balcarce.

El cronista de D Sports Radio confirmó que los usuales titulares de Demichelis jugarán el partido del viernes y los suplentes enfrentarán a la U. de Chile el sábado. Esto último es acorde al plan inicial del DT riverplatense, ya que la intención era darle rodaje a los que no tienen mucha participación o se están recuperando de una lesión, como Matías Suárez.

El hecho de que la Selección argentina enfrente a un club del ámbito local ya es extraño, aunque no inédito: en 1971 y 1977 se jugaron sendos amistosos entre River y el equipo albiceleste, con sendos empates: 1-1 en el Monumental y 2-2 en Mar del Plata, respectivamente.

La perlita del amistoso se podría dar con Franco Armani, arquero suplente en la Albiceleste, quien enfrentaría a sus compañeros de River.

Más allá de los equipos que planteen ambos entrenadores, el amistoso tendrá carácter de práctica y será en la tarde del viernes. El objetivo de dicho enfrentamiento es que Scaloni pueda darle rodaje a la mayor cantidad de jugadores posibles, ya que la nómina para los amistosos ante Panamá y Curazao es de 33 futbolistas.