La contundente autocrítica de Insúa tras la derrota de San Lorenzo ante Newell's: "La lectura que..."

San Lorenzo no pudo seguir por la senda de los últimos partidos, jugó mal, cayó ante Newell's y perdió la punta. Aunque los jugadores no estuvieron en el mismo nivel que en las fechas anteriores, Rubén Darío Insúa tomó toda la responsabilidad por la segunda derrota en lo que va del Torneo LPF.

En conferencia de prensa, el Gallego aceptó que no hizo un buen planteo, algo que quedó en evidencia tras hacer un cambio táctico a los 25 minutos del primer tiempo: "No podíamos jugar el partido como nosotros lo habíamos planeado. Cuando se hace un cambio en el primer tiempo quiere decir que la lectura del entrenador, en este caso mía, fue mala. No es un mal nivel del jugador. [Ezequiel] Cerutti hasta el momento venía teniendo un encuentro correcto", aseguró,

Luego, el DT de San Lorenzo, que suma 16 puntos y quedó a dos del líder River, agregó: "Durante el desarrollo del partido nosotros sabíamos que tipo de rival ibamos a tener enfrente, Newell's es un buen equipo que presiona bien. Nosotros no pudimos desarrollar el juego que teniamos pensado, pero en el segundo tiempo pudimos mejorarlo. Ellos atacaron menos y tuvimos más la pelota. Perdimos ante un rival que había ganado todos los partidos en su cancha".

Insúa, decepcionado consigo mismo tras la derrota de San Lorenzo.

Además, Insúa, siempre sincero en sus análisis, marcó las falencias que tuvo San Lorenzo ante Newell's, que lo dominó durante los 90 minutos del partido: "Nos faltó construcción de juego y aprovechar los delanteros. Colectivamente el equipo estuvo ordenado, tuvo disciplina táctica, pero nos faltó control de juego", expresó.

Por último, el entrenador habló sobre los pasos a seguir tras esta caída, justo antes del parate por fecha FIFA: "Siempre es mejor ganar que no hacerlo, pero como digo siempre; somos un equipo en formación que debemos seguir evolucionando. Estamos bien en la tabla y tenemos dos semanas para prepararnos. El torneo argentino es muy difícil”. San Lorenzo volverá a la acción como local ante un golpeado Independiente, que no tiene técnico.