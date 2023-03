San Lorenzo perdió con Newell's y, ahora, River es el único líder

San Lorenzo sabía que la visita a Newell's era de riesgo. La Lepra, invicta como local en el Coloso Marcelo Bielsa, le propinó al Ciclón su segunda derrota en el Torneo LPF y, como si fuera poco, lo bajó de la punta del campeonato. Los de Rubén Darío Insúa tuvieron un pobre desempeño, algo que no se había visto en el año.

El primer tiempo fue todo del equipo de Gabriel Heinze, que no pudo concretar ese dominio. A San Lorenzo le costó mucho generar juego y la Lepra se contagió de eso en el complemento, pero encontró el gol gracias a una buena definición de Jorge Recalde.

Newell's jugó sus mejores 15 minutos del campeonato en el inicio del partido, cuando monopolizó la pelota y el campo, tocó en el medio y generó tres llegadas muy claras, dos salvadas por el arquero Augusto Batalla -la figura del encuentro- y otra por Federico Gattoni, en el área chica.



En la primera, a los 5 minutos, el colombiano Ditta la cruzó de derecha a izquierda para el solitario pique de Ferreira, quien la paró de pecho en el área y fusiló de zurda a Batalla, quien alcanzó a tapar providencialmente, en su primera gran atajada del primer tiempo.



En la segunda, al minuto siguiente, Brian Aguirre picó solo por la derecha y metió un centro rasante, que el paraguayo Recalde remató débil y permitió que Gattoni salvara su arco casi sobre la raya.



Y en la tercera aproximación clara, a los 10m., el colombiano Jherson Mosquera ganó por la derecha del área y asistió a Iván Gómez, pero esta vez volvió a salvar su arco el golero Batalla, en otra atajada magistral.



San Lorenzo jugó un partido irreconocible, sobre todo en el primer tiempo, al punto que su director técnico Rubén Darío Insúa le pedía a los gritos a sus jugadores que cerraran las líneas.



A pesar de jugar con tres zagueros, dos marcadores volantes y dos volantes centrales, el "Ciclón" no lograba controlar los envíos frontales de los marcadores centrales Ditta y Mansilla, quienes dejaban a menudo a sus delanteros en posiciones de peligro



Una prueba de la supremacía local de esa etapa inicial la dio el propio Insúa cuando sacó al delantero Ezequiel Cerutti para reemplazarlo por Gonzalo Luján, quien fue a reforzar la línea de mediocampistas.



El complemento repitió en parte el desarrollo del primer tiempo, aunque esta vez la posesión local no se tradujo en llegadas claras, al punto que su mejor aproximación fue un remate desviado de Sordo, a los 19 minutos.



San Lorenzo tuvo más la pelota, sobre todo a partir del ingreso del "Perrito" Nahuel Barrios por Martegani, a los 9 minutos, aunque no tuvo un solo córner y siguió sin patear al arco.



Hasta que a los 31 minutos el debutante Jeremías Pérez Tica metió un buen centro pasado desde la izquierda que Recalde empalmó con una suave volea de derecha y la colocó a medio altura, junto al poste izquierdo del arco de Batalla.



Recién en desventaja se despertó San Lorenzo, pero su llegada más clara fue un tiro libre de Bareiro en la parte externa de la red, a los 39 minutos y un buen derechazo del "Perrito" Barrios desde fuera del área, que Hoyos atajó abajo, en el primer y único tiro al arco, en el tercer minuto de descuento.



Así, Newell's, que lleva cinco triunfos consecutivos en el Parque de la Independencia y sin recibir goles, se erigió en un justo ganador porque dominó el juego durante todo el partido, aunque recién lo pudo definir en la segunda parte.



San Lorenzo, que se quedó con 16 puntos, en ningún momento jugó como el puntero que era al comienzo de la jornada.

Fuente: Télam