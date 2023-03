La respuesta de Stillitano al duro condicionamiento público de Doman: “Las declaraciones del presidente…”

A dos meses de iniciar su ciclo, Leandro Stillitano ya camina por la cuerda floja en Independiente. Luego del empate ante Barracas Central, el mandamás del Rojo, Fabián Doman, expresó que es responsabilidad del DT lo que suceda de ahora en adelante: "No me gusta ser el presidente de un club que no gana hace seis partidos", aseguró. Ante estas fuertes declaraciones, el entrenador salió a hablar sobre su presente.

En la silla caliente: Stillitano, en riesgo como DT de Independiente.

En charla con DSports Radio, el joven técnico afirmó que no estuvo atento a los dichos de Doman: "Las declaraciones del presidente no las escuché. Todos queremos ganar: presidente, jugadores y entrenador”, sentenció. Luego de debutar con triunfo ante Talleres, Independiente encadenó tres derrotas, dos empates y todavía no ganó como local.

Además, Stillitano se mostró con fuerzas para seguir en el cargo: "No me voy a ir, estoy muy bien, el cuerpo técnico está muy bien con los jugadores. Yo contra Instituto vi respuesta de los jugadores, en el partido con Barracas también", sostuvo.

Por otra parte, el DT dijo que la gente lo apoya, a pesar de demostrar su enojo en los últimos partidos como local: "Vivo en Avellaneda y veo que los hinchas entienden el momento del club y siguen apoyando. Platense y Defensa nos quitaron confianza. El equipo debe jugar mejor y ganar", explicó.

Para cerrar, el entrenador de Independiente habló sobre el partido ante Colón del próximo sábado. que podría ser decisivo para su futuro: "Trato de mirar lo positivo y estoy convencido que el sábado vamos a hacer un buen partido. Entiendo las reglas del fútbol y que hay que ganar", finalizó.