La tremenda advertencia de Doman a Stillitano sobre su futuro en Independiente: “Lo que pase…”

Independiente afronta una semana que podría terminar con muchas novedades. Luego del empate ante Barracas Central, distintas versiones aseguraron que Leandro Stillitano estaría en la cuerda floja a raíz del mal arranque del Rojo en el Torneo LPF 2023. Lejos de disipar los rumores, Fabian Doman dejó una frase que confirma que el entrenador corre peligro en su cargo.

Stillitano junto a Doman (presidente) y Pablo Cavallero (secretario técnico).

En charla con el programa partidario La Visera (AM 1490 Radio GAMA), el presidente de Independiente aseguró que Stillitano hace un gran trabajo, pero su futuro en el club corre por lo que haga su equipo en la próxima fecha: "Es un profesional extraordinario, hablar con él dos o tres veces al día es un placer. Es muy consciente. Lo que pase o no pase el sábado, depende de él", sentenció.

Pese a tirarle la responsabilidad, Doman afirmó que le gustaría mantener en el cargo al ex ayudante de Ariel Holan: "Leandro es el más preocupado de todo lo que está pasando. Lo conozco y sería una pena que no siga", expresó.

El Independiente de Stillitano suma siete puntos en misma cantidad de jornadas.

Luego, el máximo dirigente del Rojo se mostró enojado por el presente del equipo, que debutó en el Torneo con una victoria y no volvió a ganar desde entonces: "Estamos con una mala racha, muy mala. A mí no me gusta ser el presidente de un club que hace seis partidos que no gana".

En las últimas conferencias de prensa, Stillitano le pidió calma a los hinchas de Independiente, que mostraron todo su enojo ante cada mal resultado como local. Sin embargo, Doman contradijo a su DT: "Yo no pido paciencia y el que silba tiene derecho a silbar. Estamos en una etapa de clara y evidente transición, que no se va a hacer en cinco meses. Hay un proyecto futbolístico, deportivo, que no puede funcionar de manera impecable en los primeros meses, pero tampoco puede tener 7 puntos", cerró.