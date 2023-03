El ex Independiente que liquidó a la dirigencia del Rojo: “Sentí que me tiraban a pelearme con la gente”

Tras emigrar de la institución en el último mercado de pases, Leandro Benegas rompió el silencio y apuntó contra la Comisión Directiva encabezada por Fabián Doman. El delantero dejó Independiente y aterrizó en Colo Colo de Chile a cambio de 200.000 dólares y, desde el otro lado de la Cordillera, recordó su paso por Avellaneda.

En su diálogo con DS Sports, el atacante liquidó a la dirigencia del Rojo: "Algunas veces sentí que me tiraban a la pelea con la gente, decían que yo me quería ir cuando nunca se acercaron a hablar para ver qué quería hacer. Entonces, la gente me atacó porque decían que yo presionaba para irme, siempre se lo ataca al jugador y a veces hay cosas que no salen a la luz, solo se conoce lo que le conviene a algunos".

Benegas convirtió 13 goles con la camiseta de Independiente en la pasada temporada.

"Cuando uno no siente que lo quieren busca otras posibilidades. La dirigencia estaba en todo su derecho de no quererme, pero tranquilamente podrían habérmelo dicho en la cara y terminábamos bien. Sentí que no me fueron de frente", añadió el mendocino de 34 años.

Benegas, que convirtió un total de13 goles en los 41 partidos que jugó, expresó: "Creo que merecía otro trato, los números que tuve merecían una charla y ver si podía mejorar algunas pretensiones que tenía porque el contrato no era el mejor, aunque me servía a mí y también al club. Igualmente fue un paso más que positivo".

"Trajeron dos delanteros en una clara señal de que no era prioridad. Sentía que no iba a ser importante, aunque la pasé bien en el club durante todo el año. Independiente nunca se acercó a hablar conmigo", sentenció el exjugador de Independiente, sobre las contrataciones de Martín Cauteruccio y Matías Giménez.