La particular comparación de Stillitano en Independiente con un DT que hizo historia: “Si me va bien soy…”

Este viernes, ante Barracas Central, Independiente acumuló su sexto partido consecutivo sin poder sumar de a tres. Luego del triunfo en la primera fecha ante Talleres, el Rojo ha cosechado cuatro empates y dos derrotas. Tras el 1-1 con el Guapo, donde jugó con uno menos durante podo más de 65 minutos, Leandro Stillitano enfrentó los micrófonos y soltó una particular comparación con respecto a su situación.

A la hora de hablar sobre los prejuicios desde su llegada, debido a que no cuenta con grandes experiencias como DT principal, soltó: "Es así, esto lo sabía desde el día 1. Si me va bien soy Scaloni, si no, para qué trajeron a alguien que está haciendo su primera experiencia a los 40. Trabajé con Holan, con Quinteros, me siento preparado, me siento capacitado. El otro día escuchaba a Anselmi en la Recopa y dijo que lo único que nos da credibilidad a los técnicos es ganar. Es así".

Con respecto al difícil presente que atraviesa Independiente, el DT manifestó: "Estoy bien. Fue un mercado que me llamaron cuando se terminó, fue complejo, había días de muchísima incertidumbre por motivos de público conocimiento. El tema de la paciencia es real, pero no es excusa. No me puedo eximir de lo que me corresponde, hubo momentos en los que el equipo jugó bien... Hay que mejorar. Me explicaron dónde estaba parado el club, hacia dónde apuntaba..."

A la hora de recordar el duro mercado de pases que afrontó el Rojo, Stillitano detalló: "El primer jugador que pedí fue Mancuello, incluso hablé con él y por diferentes circunstancias no pudo venir. Estaba Iván (Marcone), Joaquín Laso, que todos los DT me han dado buenas referencias, Cauteruccio... En Independiente estamos apostando a chicos y jugadores que vienen de otras divisiones como Matías, Kevin López, Serrafiore, Gómez, el caso de Baltasar Barcia, un chico que hace un año y medio trabajaba de albañil en Uruguay, lo vuelven a llamar para jugar en Rentistas y ahora está en Independiente. Lleva un tiempo de amalgamiento. Espero que ante Colón podamos ganar y que la gente esté contenta".

Para finalizar, el DT se mostró optimista de cara al próximo compromiso ante Colón de Santa Fe, en Avellaneda: "Estoy muy bien, veo la respuesta de los jugadores dentro del campo. Eso me da tranquilidad. Dentro del vestuario, más allá de jugar 80 minutos con uno menos, calor, adversidades, ninguno estaba contento con el punto, todos queríamos ganar. Eso me da muchísima fuerza para preparar el partido con Colón".