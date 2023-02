De Paul reveló una charla límite con Messi en pleno Mundial: “Me dijo, ‘yo te…’”

Rodrigo De Paul rompió el silencio y, desde Madrid, reveló detalles desconocidos hasta el momento sobre su estadía con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. En diálogo con el programa La revancha de Fox Sports, el campeón de la máxima cita mundialista se refirió a la lesión que sufrió en la previa con Países Bajos y al diálogo privado que mantuvo con Lionel Messi.

"Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión grado uno. Fue en la última jugada del entrenamiento. Yo nunca me lastimé, nunca me rompí ningún músculo. Cuando termina la jugada se me acerca el técnico y me pregunta 'qué te pasó', y le digo 'no sé, sentí algo atrás'. '¿Pero te tiró?'. Le digo: 'No, no sé qué es'", comenzó el hombre del Atlético Madrid.

De Paul reveló la frase con la que Messi intentó convencerlo de no arriesgar su físico en la serie contra Países Bajos.

"Cuando entro con el médico me dice 'vamos a hacer una ecografía'. Ahí ven que el músculo tenía algo. Entonces me dice 'mañana a primera hora hacemos una resonancia'. Entonces le digo 'resonancia no porque me va a salir algo'. Si en la resonancia me veían lesionado me descartaban. Con la ecografía medio que yo lo manejaba. Le dije 'mañana me hago una ecografía temprano'. 'Bueno dale', me dice", añadió De Paul.

Tras su diálogo con Lionel Scaloni, donde asegura haberle pedido que lo deje decidir a él sobre su disponibilidad en los cuartos de final del Mundial ante Países Bajos, recordó: "Le pido a Leo, el técnico: '¿Puedo hablar con vos? Yo lo único que te pido, para que no se genere un teléfono descompuesto, es que me dejes decidir. Si estoy para jugar o no. Te lo juro, si no estoy te voy a decir la verdad. Me dice 'quedate tranquilo que vos a decidir si estás o no'".

Hasta ahí, si bien no se conocían mayores detalles, algo de información se había filtrado. Lo que reveló De Paul que hasta el momento nadie sabía, fue su diálogo con Lionel Messi en una de las habitaciones de la concentración de la Selección argentina en la Universidad de Qatar.

"Entonces, a la noche yo estaba muy preocupado. Yo sentía que me iba a perder lo que me quedaba del Mundial. Moy a la habitación de Messi y me dice 'Rodri, no jugués boludo'. Y le digo: 'Leo puede ser el último partido en un Mundial porque yo tengo fe de que vamos a pasar a¨semifinales, pero no sé si me van a volver a convocar'. Él me dice: 'Yo te prometo que yo te voy a ayudar a llegar a semifinal, pero no arriesgues porque lo más probable es que te quedes afuera'. Y que él me diga así... Llevarle la contra a Leo es muy difícil, él no me lo dijo no del lado de capitán del equipo, sino como un amigo, un hermano mayor", sentenció De Paul.