De Paul confesó por qué Tini Stoessel fue clave para tomar una decisión arriesgada en el Mundial: “Mi pareja me…”

Rodrigo De Paul es, sin ningún tipo de dudas, el motor de la Selección argentina. Tras la reciente coronación en el Mundial de Qatar 2022, el mediocampista del Atlético Madrid rompió el silencio y reveló detalles desconocidos sobre su camino a la gloria con la Albiceleste.

En diálogo con el programa La vuelta, de Fox Sports, el campeón del mundo se refirió a la lesión muscular que casi lo marginó del duelo mano a mano contra Países Bajos en el marco de los cuartos de final de la competencia. En aquel entonces, días antes del encuentro, se hablaba que había sufrido un desgarro.

De Paul se convirtió, hace tiempo, en uno de los jugadores claves de la Selección argentina.

"Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión grado uno. Fue en la última jugada del entrenamiento. Yo nunca me lastimé, nunca me rompí ningún músculo. Cuando termina la jugada se me acerca el técnico y me pregunta '¿qué te pasó?', y le digo 'no sé, sentí algo atrás'. '¿Pero te tiró?'. Le digo: 'No, no sé qué es'", recordó De Paul.

Sobre como siguió su momento de incertidumbre en pleno Mundial, soltó: "Al otro día me hago ecografía, y el médico me dice 'tenés diez días'. Pero le digo 'jugamos pasado mañana'. Me dice 'yo sé cómo sos vos, cabezadura vas a querer jugar, pero tenés que saber que hay un 80% que te rompas y te pierdas todo el Mundial, tenés una distensión'. 'Yo quiero ir probando', le digo. Bueno, lo único que 'al técnico no le des ninguna información, no lo lleves a ningún lugar'. Le pido a Leo, el técnico: '¿Puedo hablar con vos?, yo lo único que te pido, para que no se genere un teléfono descompuesto. que me dejes decidir. Si estoy para jugar o no. Te lo juro, si no estoy te voy a decir la verdad. Me dice 'quedate tranquilo que vos a decidir si estás o no'".

El mediocampista reveló la importancia de las palabras de su pareja en pleno Mundial.

Con respecto al momento en el que habló con Tini Stoessel , su actual pareja y la que más lo ayudó en ese momento, destacó: "Yo me meto en la habitación, yo no quería hablar con nadie. Todo eso se había filtrado, tenía a mi mamá y a mi papá preocupados. Yo les digo que no pasa nada. La llamo a Tini, que no sabe ni lo que vale un gol. Se empezó a empapar de fútbol conmigo, porque yo a veces le comento. Entonces, le digo 'no sé qué hacer, si jugar o no'. Pero era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico, eso me sacaba un poco de presión, de responsabilidad porque me dejaba decidir a mí. Ella me decía 'cómo te sentís'. Yo le decía no sé, la verdad que no sé cómo me siento, si voy a poder correr rápido, si voy a poder patear y mañana es el partido'. Ella me dice 'yo te voy a apoyar, decidí con el corazón que no te vas a arrepentir'".

"A la noche cuando me iba a acostar, la incertidumbre de que te perdés todo lo que te queda del Mundial, te vas a acostar con angustia, llorando, esperando un milagro que sabés que no va a pasar. Cuando un doctor te dice 'hay un 80 por ciento que te rompas...'. Pero bueno, esto a mí, una persona fuera del fútbol, mi pareja, me había dicho algo que sirvió. No me iba a arrepentir, Por suerte no pasó lo malo, quedar afuera. Me iba a arrepentir más en el caso de no arriesgar", sentenció De Paul, destacando las palabras claves de Tini en la previa del duelo con Países Bajos.