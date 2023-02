La tajante decisión que Merolla le comunicó a Huracán tras no ser vendido a Boca: hay revuelo

Lucas Merolla ha sido uno de los nombres que más sonó en el mercado de pases del fútbol argentino. El actual jugador de Huracán es uno de los elegidos por Juan Román Riquelme para reforzar la defensa de Boca, con el objetivo de retornar a los primeros planos en la competencia internacional.

En las últimas horas el representante del jugador de 27 años fue claro con respecto a la situación: tiene contrato hasta el mes de junio y no firmará un precontrato con el Xeneize: "Te soy sincero, Lucas no va a firmar un precontrato con el Azul y Oro por una cuestión de respeto al club que lo vio nacer. Es imposible", expresó Carlos Papandrea en su diálogo con el show de Boca.

#Huracán Merolla acaba de avisarle a la dirigencia que no se presentará a la reunión prevista en la Sede. La respuesta fue que hasta que no firme, no volverá a jugar. pic.twitter.com/FV6qJZgWc2 — Brian Pécora (@BrianEPecora) February 3, 2023

Pero la novela no llegó a su fin. Según informó Brian Pécora, periodista de TyC Sports encargado del día a día de Huracán, informó en su cuenta de Twitter la tajante decisión que Lucas Merolla tomó y la respuesta de la institución de Parque Patricios con respecto a esto.

"Merolla acaba de avisarle a la dirigencia que no se presentará a la reunión prevista en la Sede. La respuesta fue que hasta que no firme, no volverá a jugar", informó el comunicador. La idea del futbolista es dejarle dinero al club que lo vio nacer y no irse en condición de libre. Por esto, se esperan nuevos capítulos en los próximos días.

El libro de pases en el fútbol argentino cerró este jueves y los únicos clubes que pueden sumar jugadores para la actual temporada son aquellos que vendan o den a préstamo a un futbolista al exterior o sumen hombres que estén libres, con el plazo de una semana más para negociar.