La impresionante autocrítica de Di María tras su triplete en la Juventus: "Me costó volver a..."

Ángel Di María no solo volvió a ser la figura de la Juventus, sino que marcó los tres goles de la goleada y clasificación ante el Nantes. Luego de meterse en los octavos de final de la Europa League, el Fideo se mostró muy contento por su noche soñada, pero hizo una autocrítica que solo los grandes como él pueden hacer en un momento así.

En charla con Sky Italia, el campeón del mundo respondió una pregunta sobre su mala racha de lesiones en la Vecchia Signora que no le permitieron mostrar su mejor versión: "Hubo algunas críticas. Sabía que podía haber dado más. Me costó volver a ponerme en forma, dos recaídas en un mes y no fue fácil a nivel mental. Pero estoy feliz de estar aquí", explicó.

Di María, que no seguirá en la Juve por la particular situación legal y financiera que vive el club de Turín, habló sobre una de las mejores actuaciones de su carrera: "Muy contento. Logré subir el nivel, mis cualidades están ahí y traté de ayudar al equipo. Estoy contento con los tres goles, con el partido y estamos en octavos. Queríamos pasar de ronda e hicimos un excelente partido", afirmó.

Luego, el Fideo, que lleva siete goles en 21 partidos en lo que va de la temporada, le devolvió los elogios al ídolo de la Juventus, Alessandro Del Piero: "Es un fenómeno, una leyenda en el mundo del fútbol. Sé que antes del partido me dijo palabras amables, es un jugador que ha tenido una carrera increíble y ahora estoy tratando de hacerlo mejor con esta camiseta. Lo conocí en Los Ángeles, fue muy agradable", cerró.

Los bianconeri avanzaron de ronda y ahora esperarán por su rival en el sorteo de la Europa League de este viernes. El siguiente compromiso para Di María y compañía será nada menos que el derbi de la ciudad ante el Torino, el próximo martes a las 16:45 de Argentina.