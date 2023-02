La revelación del agente de Milton Casco que enloqueció a los fanáticos de River: "Me dijo que..."

Este sábado, en cancha de Tigre, River cosechó una nueva victoria en el torneo de la Liga Profesional. Tras el polémico triunfo cosechado en el Más Monumental, ante Argentinos Juniors, el equipo de Martín Demichelis llegó a los nueve puntos y se ubica a tres del líder absoluto, Lanús.

Milton Casco, emblema y referente del Millonario, disputó los 90 minutos en Victoria. El polifuncional futbolista, que llegó a Núñez a mediados del 2015 proveniente de Newell's, fue noticia este lunes por la tarde tras los dichos de Eduardo Palomar, agente que maneja su carrera como profesional.

Casco extendió su contrato hasta diciembre del 2025.

"Milton me dijo que se va a quedar en River hasta que las piernas le den. La idea es que la de River sea su última camiseta", reveló el empresario en su diálogo con DS Radio, con respecto al futuro del defensor, quien cinco meses atrás firmó la extensión de su contrato hasta diciembre del 2025.

Además, en el mismo medio, Palomar añadió: "En su momento habíamos firmado con el Marsella de Bielsa, perdió el equipo y Marcelo se fue. Milton fue un pedido de Marcelo y me dijeron que al no estar él, no iban a hacer la transferencia", contó sobre su trunca llegada al Olympique en el 2015.

Con la camiseta de River, Casco gritó campeón en la Copa Argentina 2016, 2017 y 2019, Supercopa Argentina 2017 y 2019, Liga Profesional 2021 y Trofeo de Campeones 2021. En cuanto al plano internacional, levantó los trofeos de la Recopa Sudamericana 2016, Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019.