El picante ida y vuelta de Ruggeri y Costa en ESPN por las obras en el Monumental: "Te ponés como loca"

Oscar Ruggeri fue uno de los nueve campeones del mundo que fueron homenajeados este domingo en el renovado Más Monumental, en la previa del triunfo de River ante Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Liga Profesional. Este lunes, en la pantalla de ESPN, el Cabezón protagonizó un particular cruce de opiniones con el periodista Martín Costa.

Claro, las obras en el estadio del Millonario dieron que hablar y, en esta ocasión, fue motivo de un picante ida y vuelta entre los panelistas del mencionado canal. El campeón del Mundial de México 1986 quedó maravillado luego de observar la remodelación del recinto del elenco de Núñez.

El cruce se dio en el pase del programa F12, que conduce Mariano Closs y F90, conducido por Sebastián Vignolo. Allí Ruggeri comenzó: “Hay que terminar con eso de que en ese arco atajó tal. Hay que hacer una cancha…”. En ese momento, Costa interrumpió para dejar clara su postura: "¿Y quién dice que hay que terminar con eso? ¿Quién lo dice? Boca lleva casi 40 años queriendo hacer otro estadio pero por algo la gente dice que no. Es la gente la que decide”.

El Cabezón, defensor del tipo de obras que se desarrolló en el estadio Más Monumental, añadió: “Cuando hacen las encuestas de que vamos a hacer tal cosa y tal cosa hay un montón de gente que después va y te putea porque no entra”. Nuevamente, defendiendo la idea de no realizar modificaciones, el periodista soltó: “Eso no es real Oscar. Si es por la gente tenés que hacer una cancha para 200 mil personas”.

“En el mundo se habla de la Bombonera. ¿Qué quieren inventar? ¿Adónde la quieren trasladar? No se habla de otra cosa en el mundo. Tiene que buscar la manera de ampliarla. Me extraña porque vos jugaste ahí Oscar y sabés lo que significa esa cancha”, sumó Costa en un cruce que con el pasar de los segundos tomaba cada vez más calor.

Para finalizar, Ruggeri fue contundente: “En River te entran 85 mil personas y en Boca te entran 45, 50 mil. Vos tenes una mentalidad de hace 70 años. Yo no estoy diciendo que cambien los lugares. Yo digo que hagan los estadios como corresponde. Te escucho todos los años con que hay un proyecto. No se atreven, pero cuando esté terminado como terminó River, ayer fue impresionante”.

“¿Por qué te ponés como loca? Te ponés como loca. Pero no te estoy diciendo ‘llévensela a algún lado’. No se puede comparar con River porque una es de 85 mil y la otra de 45 mil”, sentenció el campeón del mundo con la camiseta de la Selección argentina.