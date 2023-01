El fuerte mensaje de Ruggeri a Mascherano tras la eliminación del Sub 20: "No se puede..."

La eliminación de la Selección argentina Sub 20 en el Sudamericano de Colombia fue motivo de debate durante varios días. Más allá de la imposibilidad de meterse en el Mundial de Indonesia, el rendimiento y las tres derrotas en cuatro partidos dejaron a Javier Mascherano en el ojo de la tormenta. Incluso, el propio Jefecito aseguró que tiene pensado alejarse de su cargo, pero Oscar Ruggeri salió a bancarlo en su reaparición en ESPN F90.

Tras la dolorosa caída ante Colombia, Mascherano dijo ante los medios que la eliminación significaría el fin de su primera experiencia como DT. Sin embargo, Claudio "Chiqui" Tapia lo respaldó contundentemente y, este lunes, también recibió el apoyo del panelista: "Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, se tiene que quedar Mascherano", sentenció Ruggeri.

Además, el campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 agregó que la principal función de los equipos juveniles no es acumular trofeos: "Está bien que uno quiere clasificar al Juvenil, jugar, ganarlo porque somos Argentina, pero ellos tienen que hacer un trabajo para que dentro de cuatro años estos chicos puedan ser utilizados por Scaloni para el próximo Mundial".

En la misma línea, el Cabezón expresó: "Sí después pones 4 o 5 juveniles en el Mundial, listo, el trabajo está hecho. Me gusta que siga trabajando, más él que es representativo de la Selección por lo que significó y lo que le dio. No se puede ir de esta manera".

Por último, Ruggeri apuntó contra los clubes que no cedieron a algunos de sus futbolistas para la Selección argentina Sub 20. Aunque no fue el caso en el fútbol argentino, chicos que juegan en Europa como Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus) y otros no fueron avalados para representar al combinado juvenil dirigido por Mascherano.