El lapidario análisis de Toti Pasman sobre Mascherano y la Sub-20: "Fracaso mayúsculo"

La Selección argentina Sub-20 cayó este viernes 1 a 0 ante Colombia en el último partido de la primera fase del Sudamericano de la categoría y quedó eliminada sorpresivamente, casi sin respuestas, con tres encuentros perdidos de cuatro disputados. Javier Mascherano, entrenador del seleccionado juvenil argentino, dio a entender que dejará su cargo tras la derrota. En ese contexto, el periodista deportivo Juan Carlos "Toti" Pasman salió al cruce contra el técnico y realizó un análisis lapidario de su trabajo y el rendimiento del equipo en el certamen, al que calificó como un "fracaso mayúsculo".

En su sitio web, el periodista deportivo escribió una breve nota sobre el Jefecito y el equipo argentino: "Javier Mascherano entendió su fracaso mayúsculo y dio un paso al costado tácito. Veremos si (Claudio, presidente de la AFA) Tapia hace fuerza para retenerlo... La actuación de la Selección Nacional Sub 20 fue lamentable, perdió con Paraguay y Colombia, además de ser goleada por Brasil".

"El DT nunca encontró el equipo. Nunca hubo juego ni funcionamiento. Improvisó permanentemente, metió 5 cambios de un partido a otro, y 9 variantes tras la debacle con Brasil. No se notó idea táctica alguna", aseguró Pasman con su clásico tono filoso, a horas de la eliminación de Argentina.

"El equipo retrocedía muy mal, sin relevos, la mitad de la cancha no marcaba a nadie, y como si esto fuera poco, jugamos sin delanteros, realmente Mascherano pareció un principiante total en su primer examen de fuste en la Selección juvenil", atacó sin piedad Toti, en un crudo análisis en el que apuntó directamente al entrenador y no a los pibes del plantel.

"Se quemaron dos arqueros: (Federico) Gomes Gerth y (Franco) Herrera, además de desaprovechar talentos como Nico Paz, y Máximo Perrone. No alcanza con decir que no estuvieron (Alejandro) Garnacho, (Valentín) Barco, o que se lesionó (Facundo) Buonanotte, sin el ingrediente colectivo cualquier individualidad fracasa", explicó el periodista deportivo.

Y cerró con otro bombazo para el Jefecito: "Masche lo entendió, conoce los códigos del fútbol, y dio un paso al costado, lo mejor que hizo desde que aterrizó en Colombia".

La Selección argentina Sub-20 estuvo libre en la primera fecha, luego cayó 2 a 1 ante Paraguay, perdió 3 a 1 con Brasil, le ganó 1 a 0 a Perú y fue derrotada por Colombia 1 a 0 en la última jornada, en la que debía ganar para clasificar. Tras la caída frente a los locales, Mascherano anticipó su renuncia ante los medios con un tono que hacía presagiar que no seguiría. Consultado sobre su continuidad, el Jefecito contestó: "No, no... No creo (que siga). Lo mejor es, ahora, poder volver a Argentina, estar tranquilo. Estoy muy agradecido por la oportunidad. No es fácil que te den esta oportunidad, sobre todo de poder dirigir a la Selección argentina, a este tipo de futbolistas. He fallado y tengo que reconocerlo".