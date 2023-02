La autocrítica de Demichelis tras el polémico triunfo de River ante Argentinos: “Hay muchas…”

River venció a Argentinos Juniors en el primer partido de Martín Demichelis en el Monumental. El DT se rindió ante el marco que pusieron los hinchas millonarios, rescató algunos puntos a favor del equipo y se refirió a las polémicas arbitrales que influyeron en el resultado.

En conferencia de prensa, Micho reconoció que River tiene cosas por mejorar: “Me quedo con el resultado, hay muchas cosas para mejorar”, sentenció.

Por otra parte, el técnico riverplatense aseguró que no opinará sobre el arbitraje de Fernando Rapallini y las intervenciones del VAR: "Las polémicas no las vi. Aunque haya polémicas a favor o en contra, me van a escuchar hablar muy poco".

En la misma línea, Demichelis afirmó que no tiene redes sociales, por lo que no escuchará las opiniones del medio sobre los goles anulados a Argentinos Juniors o el primer penal sancionado sobre Enzo Pérez: "No tengo redes sociales. No voy a hablar de los árbitros y si lo tengo tengo hacer, seré breve. Tengo que ocuparme de analizar a un gran rival como Tigre, no puedo ocuparme de otras cosas", concluyó.

Finalmente, el técnico destacó el recibimiento que le dio el nuevo Monumental al equipo: "Me quedo con una grandísima imagen del Monumental. Esta hermosísimo. Déjame felicitar a la gente y su comportamiento en el momento más difícil del equipo. Pero me quedo también con el resultado más allá de que hay cosas para analizar".