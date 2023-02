Una gloria de Argentinos liquidó a Milito por su nula protesta vs River: “No te podés ir impávido como…”

El arbitraje de Fernando Rapallini y las intervenciones del VAR condicionaron de pies a cabeza el partido que terminó en triunfo de River ante Argentinos Juniors. Un penal dudoso sobre Enzo Pérez y dos goles anulados al Bicho por off-sides que parecían en la misma línea determinaron el 2-1 del Millonario. Ante un liviano reclamo de los jugadores de La Paternal, un histórico del club cruzó a Gabriel Milito por Twitter.

José "Pepe" Castro es sinónimo de Argentinos Juniors. Protagonista en 216 partidos y partícipe de las páginas más doradas del Bicho, el exdelantero es palabra santa en La Paternal y se mostró muy molesto por la reacción del DT ante lo que consideró un arbitraje perjudicial para el equipo: "No te podes ir de la cancha como si nada hubiera ocurrido. Cero protesta", publicó.

Además, disparó: "Milito impávido como si nada hubiera ocurrido, avísenle q nos anularon dos y nos inventaron un penal". Los goles anulados de Verón y Heredia fueron offsides realmente finos y el VAR se tomó varios minutos para dar su veredicto.

No te podes ir de la cancha como si nada hubiera ocurrido..cero protesta, Milito impávido como si nada hubiera ocurrido, avísenle q nos anularon dos y nos inventaron un penal uD83EuDD2C — jose «Pepe » castro (@mejorwing) February 13, 2023

Por otra parte, Pepe Castro, bicampeón nacional en '84 y '85 y de la Libertadores 1985 con Argentinos, le contestó a los hinchas que le comentaron su tuit original: "River no necesita de esto, es un grande y siempre quiere jugar..hacia rato q no veía algo similar. Saludos", ratificó.

Pepe Castro, ídolo de Argentinos Juniors.

"Quiero entenderte, pero lo de hoy es demasiado, no podés terminar a los besos y acá no paso nada, los mismos hinchas de River se miraban sin comprender tanta ayuda no alcanza así. Saludos", fue otra de sus respuestas en el intercambio con los usuarios. Lo cierto es que Castro reflejó el enojo de los hinchas de Argentinos Juniors y se quedó por la pasividad del reclamo del plantel.