¿Otro caso Echeverri? La fuerte decisión de Independiente con Santi López que sorprendió a Tevez: "No me hago el boludo, pero..."

Independiente tomó una decisión drástica con el juvenil Santiago López y le comunicó que no será parte de la pretemporada en Miami, Estados Unidos, por no renovar su vínculo con el club. Si bien las partes venían hablando desde hace varios días para evitar este conflicto, no hubo acuerdo.

La idea de la directiva era que López firme un nuevo contrato hasta diciembre de 2027, con una cláusula de recisión que por ahora es de 15 millones de dólares. Pero el problema radica en que a mediados de 2024, con seis meses de contrato por delante, podrá negociar con cualquier club, y se filtro que su entorno manejaría una oferta desde el exterior de 1.5 millones de dólares.

Santi López no renovó y el club lo bajó de la pretemporada.

Lo cierto es que, mientras no haya acuerdo entre la representación del jugador e Independiente, López no entrenará más con el primer equipo, más allá de que el entrenador, Carlos Tevez, avisó hoy que cuenta con el juvenil delantero para la pretemporada, a pesar del conflicto en torno a la renovación del contrato del jugador.

"Yo tengo en la lista que Santi (López) va. Si la dirigencia toma otra decisión será cosa de la dirigencia que me tendrá que informar rápido porque ya nos vamos. Me sorprende porque no estoy enterado. Sé el problema que hay, no me hago el bolu... pero si hay una decisión que tomó el club me la tendrá que informar", sentenció Carlitos.

López, del 17 años, una de las figuras del seleccionado argentino en el reciente Mundial de la categoría en Indonesia, se niega a renovar su contrato en Independiente en un caso idéntico al que vivió River Plate con la joya chaqueña Claudio Echeverri, a punto de firmar con Manchester City.