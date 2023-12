La picante respuesta de Mac Allister a Van Dijk cuando el holandés le dijo "ustedes se querían pelear en el Mundial"

Antes de que Lionel Scaloni de la lista de los 26 jugadores que iba a llevar al Mundial de Qatar, la presencia de Alexis Mac Allister en la Selección argentina estaba absolutamente en duda. La baja de Gio Lo Celso no solo le facilitó el ingreso sino que lo consolidó como titular y pieza clave del equipo campeón.

El actual jugador del Liverpool comparte plantel con algunos de los rivales que tuvo en el Mundial. Konaté, el francés, es uno de ellos. Luego, los holandeses Virgil Van Dijk y Cody Gakpo, contra quienes protagonizó quizás el partido más controversial del Mundial.

Van Dijk es el capitán de Países Bajos. (Foto: Noticias Argentinas)

Argentina-Países Bajos pasó a conocerse como la "Batalla de Lusail" por la intensidad y clima tenso con el que se vivió tanto en la previa, durante y después del partido. Recientemente, en diálogo con Urbana Play, Mac Allister confesó que a veces habla con Van Dijk sobre ese encuentro, aunque con mucho respeto.

"Obviamente soy muy respetuoso y no traigo el tema del Mundial, ni de los partidos, ni nada. No hemos hablado mucho sobre el partido puntual. Pero de vez en cuando, él (Van Dijk) me tira alguna bombita, eh", comenzó contando el mediocampista. Y especificó: "Me tira: ‘Porque ustedes fueron los que se querían pelear y que se yo’. Yo le respondo: ‘Ustedes no son ningunos santos tampoco".

Van Dijk es el capitán de Países Bajos. (Foto: Noticias Argentinas)

Por otro lado y a poco más de un año de ese histórico título, el volante recordó aquella obtención y habló de lo que significa la copa. "Creo que es muy difícil darnos cuenta de lo que hemos logrado, somos jugadores de fútbol que ganamos el Mundial y a los 10 días ya estábamos jugando en nuestros clubes de nuevo. A veces es muy difícil pensar en el pasado, pero creo que en el futuro nos vamos a dar cuenta de lo que logramos".

Finalmente, agregó: "Creo que que con el paso del tiempo, uno se va a ir dando cuenta de lo que ha logrado. Tenemos en la cabeza imágenes de la alegría de la gente, en un momento en el que el país quizás no estaba yendo de la mejor forma. Y para nosotros poder darle una alegría fue algo increíble".