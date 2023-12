La confesión de Messi sobre su picante duelo con Lewandowski en Qatar: "Estaba molesto, me..."

Hace tiempo que Lionel Messi es protagonista de cruces picantes con rivales dentro del campo de juego. El último ejemplo fue con Rodrygo en el Maracaná, pero uno de los más recordados fue con Robert Lewandowski. El polaco nunca pudo digerir que el argentino haya ganado el Balón de Oro 2021 por sobre él y eso generó gran polémica antes del duelo de fase de grupos en Qatar 2022. Allí, el capitán albiceleste tuvo un fuerte ida y vuelta con el goleador y, un año después, hizo una revelación sobre aquel momento.

Era la última fecha del grupo C y la Selección argentina estaba obligada a ganar para clasificar a octavos de final. En la previa al encuentro en el 947 Stadium, el mano a mano entre Messi y Lewandowski llenó tapas, colmó portales y abrió debates en las redes. El partido no defraudó, ya que el 10 evitó el saludo del delantero del Barcelona y luego lo gambeteó en un par de oportunidades. De hecho, la Pulga admitió haberlo hecho a propósito: "Me habían molestado las declaraciones que hizo [...] ¿Si en esa jugada lo volví a gambetear porque era él? Sí. En ese momento estaba molesto, me parecía que no correspondía", disparó.

En diálogo con Star +, el astro rosarino fundamentó su enojo hacia el ex Bayern Munich: "Cuando yo gané el Balón de Oro dije lo que sentía de verdad. Que él hable de la manera que habló, me molestó. Después del partido nos hemos cruzado y lo hablamos, la verdad que fue un malentendido", aclaró.

El mano a mano de Messi con Lewandowski en Qatar

"No me acuerdo bien qué había dicho, pero no era lo que él decía. Estaba caliente. Después fue al Barcelona, nos cruzamos con él estando en el club, hablamos del club de la ciudad y quedó todo bien", agregó después Messi, quien se alimentó de esos duelos personales para regalarle la tercera estrella a Argentina.

En su discurso al ganar el Balón de Oro 2021, Messi le había dicho a Lewandowski, que estaba presente en esa gala: "Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador y creo que France Football debería darte tú Balón de Oro, creo que te lo merecés, te lo ganaste el año pasado”.

Tiempo después, Lewandowski lanzó sobre aquella declaración de Messi: "Me hubiera gustado que sus palabras fueran honestas y no algo vacío", aunque luego dijo que sus palabras habían sido malinterpretadas.