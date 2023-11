Tevez pasó la escoba: con un nombre de peso, los 8 futbolistas que borró de Independiente

Tras quedar fuera de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, Independiente comenzó a pensar en el armado del plantel para la próxima temporada. En las últimas horas se confirmó el acuerdo de palabra entre Carlos Tevez y la Comisión Directiva de la institución para la extensión del contrato del Apache, la cual será por los próximos tres años.

Pasado el mediodía de este jueves se conocieron los primeros nombres que no serán tenidos en cuenta por el director técnico. El encargado de dar la información fue Germán Alcain, periodista que cubre el día a día del Rojo para TyC Sports, en el programa Dale al medio.

Para comenzar, manifestó: "Pasó la escoba. Lo preveíamos, imaginábamos una limpieza profunda del plantel y está confirmado. Hoy le confirmó a ocho jugadores que no van a seguir en Independiente. Lo más importante, habló con Martín Cauteruccio. No le dijo que no lo va a tener en cuenta, pero casi".

"Al delantero, que todavía tiene un año más de contrato, le dijo: 'arrancás de atrás, mi idea es traer uno o dos jugadores en tu puesto. Si querés quedarte a pelearla quedate, pero arrancás muy de atrás'", añadió el periodista sobre el diálogo del DT con el experimentado atacante.

A la hora de dar los nombres de aquellos futbolistas que no continuarán en Independiente de cara a la temporada 2024, Germán Alcain sentenció: "Ostachuk, Aguilar, Elizalde, Mulet, Ortiz, Baltazar Barcia, Sarrafiore y lo que decía recién de Martín Cauteruccio".