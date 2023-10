La tajante advertencia de Tevez a Mancuello tras el empate de Independiente ante Arsenal: “Voy a hablar con él porque…”

Carlos Tevez, tras el empate de Independiente ante Arsenal, respondió sobre muchos temas y uno de ellos fue la actualidad de Federico Mancuello. El volante está sintiendo el vertiginoso ritmo del fútbol argentino y algunos hinchas están perdiendo la paciencia con el futbolista que llegó desde la Liga MX.

"A Mancuello le vienen costando los partidos y voy a hablarlo con él. Viene de México, con otra intensidad y creo que su tema es físico. Tenemos que hablar, poner las cartas sobre la mesa, porque es una figura clave para mí", advirtió el entrenador en la conferencia post partido en Avellaneda.

Además, lamentó no poder contar con Martín Cauteruccio, quien se recupera de un cuadro de salmonella, para que tanto Alexis Canelo como Matías Giménez no se puedan relajar: "Es una lástima no tener a Cauteruccio para tener esa competencia interna. Tengo que estar yo encima de los jugadores y eso no me gusta, pero seguiremos trabajando para dar lo mejor".

Con este resultado, Independiente mantuvo el segundo lugar en el Grupo A, aunque se alejó a cuatro puntos de River y este lunes podría ser alcanzado por Huracán, que recibirá a Barracas. En la tabla general, el Rojo quedó a siete puntos de Tigre, equipo que está en descenso, pero aún debe jugar su partido frente a Godoy Cruz.