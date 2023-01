Leandro Stillitano y un prudente análisis tras el empate de Independiente ante Boca

En el primer partido oficial de Leandro Stillitano como entrenador de Independiente, su equipo empató sin goles en San Juan ante Boca. El DT habló luego de lo sucedido en la provincia cuyana y resaltó el trabajo de los futbolistas que fueron parte del amitoso jugado en el Estadio del Bicentenario.

"Estoy muy tranquilo porque lo que hoy vi es lo que entrenamos. Eso me da tranquilidad. Hay que tener en cuenta muchas cosas: es nuestro primer partido contra un equipo de Primera, contra el campeón", expresó y luego, profundizó sobre el empate: "Por más que sea un amistoso no lo es. El objetivo está puesto en Talleres y fue una buena prueba. En el PT las cosas que entrenamos las supimos aprovechar, faltó concretar. Tuvimos chances y eso me deja conforme".

Indpendiente y Boca empataron en San Juan.

Stillitano también se refirió a los refuerzos que podría sumar y puntualizó en Baltasar Barcia, que cada vez está más cerca del Rojo: "Matías (Giménez Rojas) llegó esta semana pero lo conozco. Lo iba a llevar en mi anterior equipo. Cuando llegué al club, junto a la Secretaría Técnica me mandaron los jugadores que habían mirado y estaba Matías. Hizo un partido muy bueno".

"Lo de Barcia ya está cerrado, según me informaron. Cada jugador que incorporemos tiene que ser acorde al presupuesto, tiene que saber a qué situación viene. Veremos estos días, sin apuro, de las posibilidades que tenemos cuál es la mejor", reveló.

Además, tuvo una reflexión sobre el presente de la institución: "El club cuando me llamó me explicó la situación. Es una dirigencia nueva y están reestructurando muchas cosas. Nuestro objetivo es construir un equipo y no es fácil. Se fueron muchos jugadores. Los que han venido hemos generado un condimento especial para que los más chicos crezcan. Lo importante es que el hincha se sienta identificado".