El sorpresivo anuncio de Messi tras ganar el Mundial: "No me voy a tatuar la..."

Lionel Messi sorprendió a todos con una respuesta en su primera entrevista como campeón del mundo. Tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, el capitán de la Selección argentina habló con Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle, de Urbana Play, y al referirse a sus tatuajes reveló qué preciado objeto no se dibujará en su piel.

Entre los diversos temas que habló, y con los que emocionó a sus fanáticos, el mejor jugador del mundo se refirió a la promesa que dio la vuelta al mundo luego de la conquista de la Copa América 2021. En el documental 'Sean eternos: campeones de América', que lanzó la plataforma de Netflix, se pudo conocer una de las infinitas historias que suceden en las concentraciones de la Albiceleste.

En el audiovisual se ve a Messi contando una de las anécdotas que quedó grabada a fuego entre los jugadores de la Selección. En un juego previo a la final con Brasil, los protagonistas prometieron tatuarse diferentes cartas, dependiendo cual adivinaran en un juego de azar inventado por Papu Gómez.

Conocida es la historia. Al mejor jugador del mundo le tocó el 5 de copas y, desde más de un año y medio, prometió grabársela en la piel. En este contexto, mientras disfrutaba de una partida de truco con Andy Kusnetzoff, el ganador de siete Balones de Oro se refirió a esta situación.

"Me lo voy a tatuar porque se lo hicieron todos menos yo", anticipó Messi. Pero sorprendió al destacar: "Lo que pasa es que todos le metieron la Copa, pero yo la Copa (del Mundo) no me la voy a hacer, me voy a hacer el cinco". Toda una definición que seguramente guarde algún motivo más, íntimo, que lleve a Messi, fanático de los tatuajes, a no hacerse ese trofeo al que tanto soñó besar y alzar, deseo que concretó en el ya inmortal 18 de diciembre de 2022.