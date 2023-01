La confesión de Messi tras su beso a la Copa: "Me llamó, me dijo..."

Después de haber tachado el casillero que le quedaba pendiente a lo largo de su extensa y exitosa carrera como futbolista profesional, Lionel Messi rompió el silencio. El capitán de la Selección argentina dialogó en exclusiva con Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle, de Urbana Play.

El mejor jugador del mundo habló de todo. Entre otras cosas, sobre una de las imágenes que quedará grabada a fuego en la retina de los amantes del fútbol. El hombre del PSG se refirió a su beso al trofeo antes de la coronación y segundos después de haber sido mencionado como el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.

Para comenzar, Messi expresó: "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba. Me decía 'Ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar'. Viste que se dice que no la podes tocar, mirar y nada. Ya está, ya podía hacer todo eso. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitaba".

Sobre su imagen en el Mundial de Brasil 2014, donde se lo ve pasando por al lado del trofeo, recordó: "Obviamente que siempre va a estar ahí, pero esto es un consuelo muy grande. Haberlo conseguido después de haberle pasado tan cerquita antes, no se borra, pero sí que queda a un costado".

"Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Vivirlo con la gente, mis sensaciones, las de mis amigos, mi familia. De toda Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba, y eso que no imaginaba poco. Pero al final fue mucho más todavía", sentenció Messi sobre sus sensaciones luego de ser campeón del mundo con la Selección.