Qué dijo Messi de la Copa del Mundo trucha que levantó: “Hubo un quilombo con…”

44 días pasaron desde que Lionel Messi levantó, por primera vez en su carrera como profesional, la Copa del Mundo. El pasado 18 de diciembre la Selección argentina dio la vuelta olímpica en el estadio Lusail y cortó la racha negativa de 36 años sin gritar campeón de la máxima cita mundialista.

En este contexto, el capitán rompió el silencio. En una entrevista exclusiva desde su casa en París, el ganador de siete Balones de Oro dialogó con Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle, de Urbana Play. Entre los diversos temas que tocó, el mejor jugador del mundo se refirió al momento en el que levantó la Copa y las posteriores repercusiones que se dieron luego de conocer que dio la vuelta olímpica con una imitación en sus manos.

Al ser consultado por el conductor del programa sobre el peso del trofeo más anhelado por los futbolistas, entre risas, Messi respondió: "No sé, porque hubo un quilombo con la Copa".

Instantáneamente, quien fue considerado como el mejor jugador del Mundial, añadió. "Levanté la buena y después en los festejos no sé, hubo un lío. No sabíamos si era la verdadera o no, pero ya no importaba. En ese momento ya la habíamos levantado y había sido el primero con mis compañeros". Para finalizar, sin revelar el peso exacto de la misma, soltó: "Es pesadita, es pesadita".