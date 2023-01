Messi reveló qué dijo segundos antes del penal de Gonzalo Montiel: "Lo de mi abuela y Diego…"

Lionel Messi, por fin, confesó qué dijo segundos antes que Gonzalo Montiel marque el penal que sentenció la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar. Algunos dijeron le habló a Diego Maradona, otros a su abuela Celia, pero el mensaje no estaba dirigido para ellos.

"No me acuerdo bien, pero creo que le hablaba a Cachete que iba a patear. Que lo meta, que no nos haga sufrir más, que lo terminemos acá. Le pedía a Dios, como fue durante toda mi vida siempre en todo y más en ese momento. Creo que iba por ahí, pedirle a él y a Dios que se termine. Lo de mi abuela y Diego no, sí a Dios pidiéndole para que lo haga y se termine. Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía", explicó.

Luego, sobre qué sintió, expresó: "Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, disfrutando. No podés creer que al final lo conseguimos. Decís ya está, se terminó, se me dio. Conseguí todo con la Selección, como siempre lo soñé. Era cerrar mi carrera de una manera única. Nunca imaginé que iba a ser de esta manera, llegar a ese momento fue lo máximo".

"Creo que le regalamos a la gente un mes inolvidable, un mes que va a quedar para siempre. Que será imborrable, la gente salía a festejar después de cada partido, no les importaba nada y esperaban el partido de la Selección. Fue un mes, no fue sólo la final y traer la Copa. La gente de Argentina vivió solo para el Mundial", siguió.

Y cerró: "Que termine de esta manera y poder terminar en el último día con la copa generó que el pueblo argentino explote de felicidad. Ni las fiestas se vivieron como fiestas. Las fiestas fueron el Mundial, quedó en segundo plano el 24 y el 31. La gente estaba hecha y nos lo hicieron saber. Nos llegó y lo sentimos de esa manera porque recibimos, no sólo yo, sino todo el plantel las muestras de cariño y de locura de la gente. Va a quedar para toda la vida".