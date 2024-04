El palazo de Advíncula a Gareca por una pelea que tuvieron en la Selección de Perú: "Estaba molesto porque..."

Luis Advíncula tiene una gran trayectoria como futbolista de Selección de Perú. Todavía la escribe. Sin embargo, ese libro tiene páginas muy tristes, como la eliminación por penales del repechaje para el Mundial 2022 ante Australia, en la que le tocó errar el último penal.

Otro episodio también marcó al peruano de forma angustiante y está ligado de manera directa con el entrenador argentino Ricardo Gareca, que lo marginó ocho meses de las convocatorias, incluido el desarrollo de la Copa América Centenario del 2016. Lo hizo luego de que el lateral fue encontrado por los medios de espectáculo en una discoteca de su país.

En entrevista con el periodista Horacio Zimmermann, reconoció: "Estaba muy molesto. Fueron los ocho meses más feos de mi vida". Además, agregó: "Me dijo que no veía la vida privada y estuve ocho meses afuera".

Advíncula en la selección de Perú.

Sobre aquel episodio, Advíncula reconoció: "Hubo permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron, estuve ocho meses afuera de la Selección, no fui a la Copa América, fue mi etapa de huevón porque dije '¿Qué pasa si salgo? No pasa nada si salgo'".

Por otro lado, confesó que habló con el cuerpo técnico de Gareca. "La respuesta no fue muy positiva, fue con los amigos del 'top', el 'top' entre comillas me dejó tranquilo porque me dijo 'tranquilizate, yo no veo la vida privada'. Dije 'estoy bien, estoy piola', ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida".

En ese sentido: agregó: "Estaba muy molesto porque decía yo no he hecho nada, uno siempre ve a los otros y dice 'pero si este hizo esto, este hizo lo otro y no pasa nada, ¿Por qué a mí sí?'".

"Yo podía salir, pero si me preguntas ahora, yo no lo haría, ahora trato de exponerme menos o pensar las cosas totalmente distintas".

"Con la respuesta que me dieron, me dejó medio medio, por ahí podría estar. Nunca me dijeron que no iba a estar, solo me di cuenta en la primera convocatoria. En la segunda lloré y todo. Dije no voy a ver los partidos de la selección y apagaba la tele. No los veía", agregó.

Por último, cerró: "Cuando volví dije 'de acá no me saca nadie, de acá me tienen que sacar con la pata por delante'. Por una estupidez mía, no me van a sacar, tal vez le puede gustar o no gustar al entrenador, eso es otro tema".