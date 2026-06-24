Dani Muñoz, el 'cerrajero' que fue rechazado por más de 15 clubes y hoy ilusiona a Colombia

‘Si diez años después, te vuelvo a encontrar, en algún lugar, no te olvides…’, reza un himno bien argentino que podría describir a la perfección la vida y obra de Daniel Muñoz , el defensor de la selección Colombia que se transformó en la llave que necesitaba el combinado de Néstor Lorenzo para lograr el primer objetivo del Mundial 2026 .

El defensor que juega en el Crystal Palace de Inglaterra anotó en la madrugada de este miércoles su segundo gol en el actual certamen y pudo destrabar un encuentro que venía muy complicado ante República Democrática del Congo para meter a los cafeteros en la fase final.

Sí, el mismo que hace una semana también había encontrado la combinación para romper el firme cerrojo defensivo de Uzbekistán en el 3 a 1 en el Azteca .

Dani Muñoz , el ‘cerrajero’ de Colombia , el que abrió la puerta de los 16avos de final y que metió más goles en este Mundial que cualquier otro delantero cafetero.

Después de una dura infancia en Amalfi , al norte de Antioquia , tierra de guerrilleros y pandillas, Muñoz se decidió por el camino del fútbol, un camino sinuoso y con un sinfín de obstáculos para el defensor de la selección.

Antes de ser jugador profesional, Muñoz formó parte de Los del Sur, la barra de Atlético Nacional. Colombia Verdolaga

Se probó en más de 15 clubes, y en todos fue rechazado. Probó suerte en equipos de Colombia como Tolima, Huila, La Equidad, Independiente Medellín y Envigado, y también en algunos del exterior. En todos, siempre recibió un 'no' como respuesta.

Esa situación lo llevó a querer colgar los botines cuanto tenía 19 años, pero una última oportunidad le cambió la vida por completo. Fue Atlético Nacional, el club al que iba a ver pero como hincha, el que le abrió la primera puerta en el mundo del fútbol y lo llevó a ser el jugador de selección que es hoy.

El salto al fútbol europeo

Después de un par de temporadas en el Gigante de la Montaña, Muñoz pegó el salto al viejo continente al ser contratado por el Genk de Bélgica. Allí jugó cuatro temporadas muy buenas lo que le valió de pasar al Crystal Palace de Inglaterra, su club actual, en 2023.

El defensor, que se inició como delantero, cuenta con números impresionantes.

En el medio de su ascendente carrera, se dio el lujo de debutar en la selección cafetera en 2021, en un encuentro ante Perú. Fue una de las figuras de la Colombia subcampeona de la Copa América 2024 y hoy aparece como el salvador del equipo de Néstor Lorenzo, que ganó los dos partidos que disputó y se aferra al sueño de todo un país.

Entre sus números en clubes aparecen 383 partidos disputados como profesional, con 41 goles y 47 asistencias. Con la selección ya son 48 encuentros, 5 tantos y 4 pases gol. Y va por más…